طالبان يضربان معلمة حتى الموت في الهند.. والسبب مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حادثة مأساوية، اُتهم طالبان بقتل معلمتهما في فيرفيلد، في ولاية آيوا في الولايات المتحدة، بعد ضربها بمضرب "البيسبول" على رأسها حتى الموت، وذلك انتقامًا منها بعد حصلوهم على درجة سيئة أدت إلى خفض النتيجة الإجمالية الخاصة بهما.

وتظهر تفاصيل جديدة وتبرز دافعًا محتملاً للمراهقين وهما "ويلارد ميلر" و"جيريمي جودال"، اللذين قُبض عليهما ووجهت إليهما تهمة قتل المعلمة التي تُدعي "نوهيما جرابر "، 66 سنة.

وكشفت التحقيقات أن "ميلر" التقى مع "جرابر" لمناقشة درجاته الضعيفة، وفقًا لصحيفة "dailystar".

في وقت لاحق، كانت المعلمة قد نُقلت سيارتها إلى حديقة حيث تمشي عادة وتعرضت للضرب حتى الموت بمضرب "بيسبول".

وتفاخر الطلاب المتهمين بقتل المعلمة على صفحاتهم الشخصية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وبعد ذلك بيوم، عُثر على جثة "جرابر" مخبأة تحت قماش مشمع وعربة يدوية ورباط للسكك الحديدية في الحديقة بعد تعرضها للضرب حتى الموت من قبل الطلاب الذين يبلغون من العمر 16 سنة في ذلك الوقت.

سيُحاكم الطالبين، اللذين يبلغ عمرهم 17 سنة، كبالغين، أمام المحكمة بتهمة القتل مع الإصرار والتعمد.

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