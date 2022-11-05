"حط الفلوس في الجيوب".. 5 نصائح مهمة عند تخزين الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انتهاء فصل الصيف واقتراب الشتاء، تبدأ السيدات في تخزين الملابس، ولكن البعض قد يرتكب أخطاء عند تخزينها تتسبب في تلفها.

وقدمت مها العطار، خبيرة طاقة المكان، 5 نصائح مهمة عند تخزين الملابس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

- ابتعد عن صناديق الكرتون

تجنب استخدام صناديق الكرتون لتخزين الملابس، فهي جاذبة للحشرات.

لمنع الحشرات والعتة من الدخول إلى الملابس، ضع داخل أكياس التخزين قطع النفتالين، يمكنكِ أيضًا وضع الفلفل الأسود الحصا في أكياس صغيرة من التل، لقدرته على طردها من الملابس.

- الغسل والتجفيف

يجب غسل الملابس وتجفيفها جيدًا قبل تخزينها، مع تنظيف الدولاب جيدًا قبل وضع ملابس الموسم الجديد .

- الترتيب بشكل منظم

يجب أن تكون طريقة ترتيب الملابس وطيها بطريقة منظمة وأنيقة سواء في الشنط أو في السحارات أو الدواليب كي يسهل عليكِ إخراج الملابس في الموسم التالي، أو عند تقلبات الجو .

- شنط السفر

عند استخدام شنط السفر للتخزين يجب أن تبتعد عن الشنط التي تستخدمها بالفعل حتى لا تتعطل طاقة السفر بسبب تخزين الملابس.

- النقود في الجيوب

وضع بعض من النقود في الملابس قبل تخزينها، وهو نوع من جلب الفرح عند اكتشافها في الموسم المقبل .

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