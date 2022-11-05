للرجال.. احذروا 8 أعراض تكشف الإصابة بمرض خطير يهدد حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحدث سرطان البروستاتا في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور.

وتنمو العديد من أنواع سرطان البروستاتا ببطء وتقتصر على غدة البروستات، ومن الممكن ألا تسبب أضرارًا جسيمة، ومع ذلك، في حين أن بعض أنواع سرطان البروستات تنمو ببطء وقد تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحاجه، هناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

وبالتزامن مع نوفمبر، ِشهر التوعية بسرطان البروستاتا، نستعرض 8 أعراض تكشف الإصابة بالمرض، وفقا لموقع Mayo clinic.

دم في البول

آلام العظام

نقص الوزن دون محاولة

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر

الحاجة للإسراع إلى المرحاض

صعوبة بدء التبول، وإجهاد أثناء التبول

ضعف التدفق

الضعف الجنسي

أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا

لا يزال سبب الإصابة بسرطان البروستاتا غير واضح، ولكنه يبدأ عندما تحدث تغيرات في الحمض النووي لخلايا البروستاتا، مما يؤدي إلى تحولها لأورام خبيثة، قد تؤثر سلبًا على الأعضاء المجاورة.

عوامل خطر تزيد من فرص الإصابة

كبار السن، يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم العمر، تحديدًا بعد سن 50 عامًا.

التاريخ العائلي، من الوارد أن يتعرض الشخص لسرطان البروستاتا، إذا كان أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مثل الأب أو الأم، سبق الإصابة به.

السمنة: الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، مقارنة بالذين يتمتعون بوزن صحي، كما يكون أكثر عدوانية لديهم ويتعرضون له مرة أخرى بعد العلاج.

مضاعفات سرطان البروستاتا

قد يسبب سرطان البروستاتا أو علاجاته المتمثلة في العلاج الإشعاعي والهرموني والجراحة مضاعفات خطرة للمريض، أبرزها:

- يمكن أن ينتشر سرطان البروستاتا إلى الأعضاء القريبة عن طريق عبر مجرى الدم، مثل المثانة.

- كسور أو سرطان العظام.

- سلس البول.

- ضعف الانتصاب.

هل يمكن الوقاية من سرطان البروستاتا؟

يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عن طريق الإرشادات التالية:

- اتباع نظام غذائي صحي يشتمل على الأطعمة الغنية بالمضادات الأكسدة، مثل الخضراوات والفواكه.

- المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية.

- الحفاظ على وزن الجسم.

- الفحص الدوري للبروستاتا.

استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أي أعراض غريبة.

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