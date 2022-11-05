بعد تحذير السعودية.. متى يمكن أن تسبب الإنفلونزا الموسمية الوفاة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذرت وزارة الصحة السعودية، من مخاطر الإنفلونزا الموسمية مع انتشارها في الوقت الحالي، مشيرة إلى إطلاق حملة توعوية للتطعيم ضدها تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، كشفت وزارة الصحة، أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل في رجفة وتعرق، وارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، وألم العضلات، وصداع، والتهاب الحلق، وسعال مستمر وجفاف وسيلان الأنف.

وأوضحت: "الإنفلونزا تصيب الناس من جميع الأعمار، وعادة ما تنتشر عن طريق استنشاق قطرات من السعال والعطس التي تحتوي على الفيروس، مشيرة إلى أن الإنفلونزا عدوى فيروسية شديدة العدوى تصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن تسبب مرضًا شديدًا ومضاعفات تهدد الحياة".

ومع هذا التحذير، يبقى السؤال متى يمكن أن تسبب الإنفلونزا الموسمية الوفاة؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ما هي الإنفلونزا؟

عدوى فيروسية شديدة العدوى تصيب الجهاز التنفسي.

طريقة الانتشار

عادة ما تنتشر عن طريق استنشاق قطرات من السعال تحتوي على الفيروس.

متى تظهر الأعراض؟

يمكن أن تستغرق أعراض الإنفلونزا ما يصل إلى 4 أيام للظهور بعد الإصابة، وعادة ما يكون الشخص معديا في اليوم السابق لظهور الأعراض.

مدة العدوى

قد يظل الأشخاص المصابون بالإنفلونزا معديين لمدة تصل إلى 7 أيام بعد الإصابة.

الأعراض

رجفة وتعرق

ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة

ألم العضلات

صداع

التهاب الحلق

سعال مستمر

جفاف

سيلان الأنف.

المضاعفات

يمكن أن تسبب الإنفلونزا مضاعفات تهدد الحياة، مثل التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم، ومن ثم الوفاة.

نصائح مهمة للوقاية

-اغسل يديك جيدًا

-ابعد الأصابع غير النظيفة عن وجهك

-تأكد من الحصول على لقاح الإنفلونزا

-تنظيف الأسطح المشتركة

-احصل على قسط كاف من النوم

-تناول وجبات متوازنة

-حافظ على نشاطك

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