«نسمة» تشارك في قمة المناخ بمبادرة «هنفيدهن».. مواهب سيدات سيناء تتحدث

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاهتمام بكل ما تنجح النساء في تقديمه من شغل يدوي كان شغلها الشاغل، حتى أسست أول مبادرة لتشجيع سيدات جنوب سيناء بأعمال «الهاند ميد» المختلفة والتي جاءت تحت اسم «هنفيدهن»، ومؤخرًا، نجحت بالوصول بمبادرتها للمشاركة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، والذي سينطلق صباح غدا الأحد بمدينة شرم الشيخ.

فكرة مبادرة «هنفيدهن» لدعم سيدات جنوب سيناء

جاءت مبادرة «هنفيدهن» قبل عدة أشهر لتشجيع مواهب سيدات جنوب سيناء ما بين البدو والحضر وتنميتها فيما يخص المصنوعات اليدوية بمجالاتها المختلفة، وكذلك العمل عليها بهدف تأسيس المشروعات الصغيرة التي تؤمت عيشهن، وتساهم في التحسين من أحوالهن الاقتصادية، وهو ما كشفت عنه نسمة فتحي، مؤسسة المبادرة، والمفوض العام للمرأة بالهيئه العليا بأمانة شرم الشيخ بائتلاف الجمهورية الجديدة خلال حديثها لـ«هن».

وسرعان ما بدأت المبادرة في الارتقاء لأهدافها المتنامية المختلفة، حتى تم اختيارها ضمن المشروعات المشاركة على هامش قمة المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ.

تفاصيل مشاركة المبادرة بمؤتمر المناخ

مشاركة مميزة ستتقدم بها المبادرة تحت إشراف نسمة فتحي، والتي ستتمثل في عرض كافة المشغولات اليدوية الخاصة بكافة نساء محافظة جنوب سيناء ما بين البدو والحضر، وذلك من خلال معرض خاص يضم أعمال نحو أكثر من 25 سيدة.

تسليط الضوء على التراث الثقافي للمحافظة السياحية هو العنصر الأساسي التي ستشمله الصناعات اليدوية المقدمة، والتي جاءت جميعها من عمل الكروشيه والمكرميات وتجنب استخدام أي مواد بلاستيكية، والتركيز على العناصر الصديقة للبيئة، وفقا لـ«نسمة»: «بقالنا مدة بنحاول نتجنب أي حاجة ماندخلش فيها بلاستيك وكل الصناعات المقدمة تكون صديقة للبيئة، مع التركيز على الطراز السيناوي، وإننا نقدم صورة تليق بالبلد من صناعة الحرف اليدوية».