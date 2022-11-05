3 نصائح مهمة لترطيب البشرة في بعد الاستيقاظ من النوم.. تجنبي الماء الساخن

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر وبعد الاستيقاظ من النوم، عادة ما تحرص العديد من السيدات والفتيات على البحث عن كل ما هو مرطب ومقوي للبشرة، وذلك للحصول على مظهر جمالي وتجنب التعرض للشوائب وغيرها من العوامل الخارجية المنتشرة بالهواء.

ووفق ما قدم موقع prevention العالمي، هناك مجموعة من النصائح التي تساعد على ترطيب البشرة في الساعات الأولى من الصباح، والتي يمكن اتباعها بسهولة دون الحاجة إلى وقت طويل، والتي من بينها:

1- تجنب غسل الوجه بالماء الساخن

قد يبدو أن الاستحمام بالماء الساخن من شأنه أن يساعد على تهدئة البشرة الجافة، لكن العكس هو الصحيح، حيث يقول أحد خبراء العناية بالبشرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الاستحمام بالماء الساخن يشجع الماء على التدفق من من البشرة والتبخر خارج الجلد وبالتالي يؤدي إلى جفافه.

2- استخدام المرطبات المناسبة

من المهم أيضًا تحديد نوع مرطب مناسب للبشرة، ومن ثم استخدامه مع صباح كل يوم خاصة خلال أشهر فصل الشتاء.

3- الابتعاد عن المواد قوية التأثير

تعمل العديد من المواد الخاصة بعناية البشرة وذات التأثير القوي، على تجريد الجلد من عوامل الترطيب الطبيعية والزيوت، وتسمح بحدوث جروح دقيقة أو تشققات في الطبقة العليا منه، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد وتشققه واحمراره والتعرض للإكزيما في بعض الحالات.