الامارات | خبراء تغذية ألمان: عليكم بهذا «الطعام الخارق».. كنز للصحة والحماية من السرطان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح خبراء تغذية بتناول «طعام خارق» يتميز بأنه قليل السعرات الحرارية، ويعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، ويساعد على محاربة أمراض عدة كالسرطان.. ألا وهو البروكلي.

وأوضح الخبراء في مركز الصحة الألماني أن البروكلي يعد بمثابة مفتاح الرشاقة بفضل قلة سعراته الحرارية؛ إذ تحتوي 100 غرام منه على 34 سعراً حرارياً فقط، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تعمل على إطالة الشعور بالشبع وتحد من نوبات الجوع الشديد، ما يساعد على إنقاص الوزن.

وتتمتع الألياف الغذائية أيضاً بتأثير إيجابي على صحة الأمعاء؛ إذ تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم تحفيز عملية الهضم.

ويزخر البروكلي بمركبات النبات الثانوية، التي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للميكروبات ومثبط للالتهابات، ومن ثم تحمي على سبيل المثال من السرطان وأمراض الأمعاء.

والبروكلي كذلك كنز فيتامينات ومعادن؛ إذ إنه غني بفيتامين K المهم لصحة العظام والقلب والكلى وتخثر الدم، وحمض الفوليك المهم لوظيفة الخلايا وصحة النساء في فترة الحمل، وفيتامين C المهم لجهاز المناعة، والبوتاسيوم المهم للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.