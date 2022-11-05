الامارات | منحة سخية من حاكم الشارقة.. خبر سارّ للناشرين في معرض الكتاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 4.5 ملايين درهم، لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في فعاليات الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتوفر المنحة دعماً مباشراً لصناعة النشر على المستوى الإقليمي العربي والدولي من خلال ما تحصل عليه دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في المعرض من مشتريات المنحة من دورهم.

كما تجسد منحة صاحب السمو حاكم الشارقة، رؤية الإمارة في بناء مجتمع المعرفة، وإتاحة مصادر واسعة من الكتب تغطي مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية العربية والأجنبية، إذ تمثل إضافة متميزة لمحتوى المكتبات من المعارف والعلوم والآداب التي تثري رواد المكتبات من عامة القراء والطلاب والباحثين في إمارة الشارقة.

يشار إلى أن دور النشر المشاركة في الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تبلغ 2213 داراً ما بين عربية وأجنبية، من 95 دولة، وتعرض إصدارات متنوعة، تشمل كتب الأطفال والموسوعات وكتب القانون والعلوم والآداب والفكر والفنون التطبيقية وغيرها من المعارف التي تلبي اهتمامات القراء من كافة الفئات العمرية.