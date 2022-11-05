طريقة عمل عيش الشاورما السوري زي المحلات.. نفس الجودة والمذاق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الشاورما السوري، من أكثر الوجبات تفضيلًا لدى كثير من الناس، ليس فقط لمذاق الشاورما المُحضرة بعناية، لكن أيضًا لمذاق الخبز الخاص بها، وهو الخبز السوري التورتيلا، الذي يميزها عن غيرها.

وتلجأ العديد من ربات المنازل، لتحضير عيش الشاورما السوري في المنزل، لضمان جودته ومذاقه، وإليكِ طريقة عمله بخطوات، الشيف سارة عبدالسلام.

مقادير عمل عيش الشاورما السوري

- 2 كوب دقيق.

- نصف كوب ماء.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة خميرة فورية.

- رشة سكر.

طريقة عمل عيش الشاورما السوري

- باستخدام المنخل، قومي بنخل الدقيق، وضيفي له المكونات الجافة من الملح والخميرة والسكر.

- ضيفي الماء لخليط الدقيق، ثم ابدئي بالعجن.

- اعجني الخليط حتى يصبح العجين متماسكا.

- قطعي العجينة إلى كرات كبيرة متساوية الحجم.

- ضعي العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

- غطي الصينية بقماش أبيض نظيف واتركيها لمدة 3 ساعات.

- جهزي مقلاة كبيرة مسطحة غير قابلة للالتصاق.

- ادهني المقلاة بقليل جدًا من الزيت.

- افردي كل كرة بعصا العجين، حتى تصبح دائرة ويصبح الرغيف بحجم المقلاة.

- ضعي كل رغيف عيش على المقلاة، ويقلب على الوجهين حتى ينضج.

مقادير وطريقة عمل الخبز السوري باللبن

- 4 أكواب دقيق.

- نصف كوب لبن بودرة.

- كوب زيت.

- معلقة كبيرة خميرة.

- معلقة صغيرة بيكينج باودر.

- رشة سكر.

- رشة ملح.

- ماء للعجن.

طريقة تحضير الخبز السوري باللبن

- في وعاء عميق، اخلطي الخميرة واللبن البودرة والملح والسكر والبيكينج باودر، وتخلط جيداً.

- ضيفي الزيت، وجزء من الماء، وتخلط مرة أخرى.

- ضيفي الدقيق تدريجيًا مع التقليب المستمر.

- استمري في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

- اتركي العجين لمدة نصف ساعة ليرتاح.

- يشكل العجين على هيئة كرات صغيرة.

- افردي العجين باستخدام النشابة ليصبح رقيق جداً.

- ضعي الخبز في مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار حتى تسخن.

- يقلب على الجانبين حتى يحمر.

- يرفع جانباً، ويترك ليبرد قليلاً.