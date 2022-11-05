طرق تنظيف بقع الاستانلس.. أبرزها الليمون و«البيكينج بودر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأدوات والأواني الموجودة في المطبخ يُصنع معظمها من الاستانلس وقد تتأثر هذه الأواني مع مرور الوقت بالرطوبة، فتبدأ بقع الصدأ بالظهور مما يدفع ربة المنزل للتخلص منها للحفاظ على سلامة العائلة، وهناك طرق عديدة للتخلص من بقع الصدأ على أواني الاستانلس، نقدمها لكم على خُطى الشيف غادة التلي ببرنامجها «زعفران وفانيلا» المُذاع على قناة «cbc sofra».

تنظيف الاستانلس على خُطى غادة التلي ببرنامجها «زعفران وفانيلا»:

- ضعي الحلة التي تريدين تنظيفها.

- ‏ضيفي ملعقة من ملح الليمون.

- ضيفي كمية من الماء.

- اتركيهم على النار لمدة دقيقتين حتى الغليان. ‏ ‏

- ضعي بالحلة سائل تنظيف الأطباق. ‏

- أضيفي ملعقة بيكينج بودر واتركيها لتغلي.

- اتركي الحلة جانبًا بضع دقائق حتى تهدأ.

- نظفيها بسلك المواعين أو الليفة. ‏

‏- طرق أخرى لتنظيف الاستانلس:

الطريقة الثانية:

- ضعي صودا الخبز «البيكينج بودر».

- اخلطي مع البيكينج بودر ملعقة كبيرة من الماء.

- افركي الخليط على بقعة الصدأ باستخدام قطعة قماش نظيفة ثم اتركيه لينشف.

الطريقة الثالثة:

- ازيلي الصدأ باستخدام عصير الليمون من خلال أن تخلطي مقدارين متساويين من عصير الليمون والبيكينج بودر.

- استخدمي إسفنجة مبللة لإزاحة الصدأ عن سطح الاستانلس.

- اتركي المعجون على الصدأ لمدة 15-30 دقيقة ثم افركيه مرة أخرى بإسفنجة مبللة.

- ممكن استبدال عصير البرتقال بديل لعصير الليمون في الخليط.

إذا كانت البقع صغيرة حضري مجون البيكينج بودر واخلطي معه ملعقة كبيرة من البيكينج بودرمع كوبين من الماء وضعيهم على بقعة الصدأ وافركيهم باتجاه واحد باستخدام قطعة قماش أو اللوفة.

اغسلي ثم امسحي بقطعة قماش مبللة بالماء

طرق حماية الاستانلس من الصدأ:

بحسب موقع «WIKI HOW» الخاص بنظافة المنزل إن حماية الاستانلس من الصدأ يأتي من خلال:

- تجفيف الستانلس من الماء وعدم تركه راكدًا عليه لفترات طويلة.

- ضرورة تنظيف الستانلس من الماء والصابون بعد الغسل. ‏

- ‏استخدام المنشفة لتغطية الستانلس ومنعه من التعرّض للهواء وبالتالي التعرض للصدأ.

- الحرص على عدم الإفراط في تدليك وغسل الستانلس لتتجنبي خدشه.