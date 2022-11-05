أفكار لإضافة البهجة على مكياجك الخريفي.. منها «الروج النيود»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في ليالي الخريف تبحث النساء عن ما يميز سهراته من مكياج يسيطر عليه الألوان المختلفة ذات الطابع الداكن بين البني والأسود ودرحات الأخضر سواء في الروج أو الأيشادو والهايلايتر وبمنتج واحد فقط يمكنك إذا أجدتي إختياره الظهور بإطلالة خريفية مبهجة في السهرات والمناسبات المختلفة مع الحفاظ على باقي الألوان الداكنة في اللوك، وفي هذا التقرير يقدم«هن» أفكار لجعل إطلالتك الخريفية مبهجة، وفقًا لمجلة «vogue».

منتج واحد لإضافة البهجة في مكياجك

إذا كنت تبحثين عن مصدر إلهام لك في إطلالتك الخريفية فهناك العديد من الإطلالات الخريفية والشتوية، التي تزينت بها ممرات عروض الأزياء لهذا الموسم والتي تميزت بالمكياج الخريفي المميز، ومن تلك العروض كانت علامة «دولتشي» التي تميزت عارضاتها بمكياج خريفي ممميز بعد إستخدام درجات الروج الفاتح مثل اللون الوردي مع تغطية العيون بنظارات تشبه نظرات الميتافيرس.

لذلك إحرصي على إستخدام أحمر الشفاه الفاتح فهو من الخيارات الساحرة دائماً والأخيتار المثالي لمن تريد الحصول على إطلالة لافتة، كما أظهرت دراسة أن أحمر الشفاه الزاهي على الشفتين له تأثير في محاربة شيخوخة الوجه، وأهم تلك الأنواع الليب جلاس.

أهم درجات الروج الوردي لإطلالتك الخريفية

للظهور بشكل جذاب خلال فصل الخريف يمكنك إستخدام العديد من درجات اللون الأحمر والوردي وأهمها الأتي:

-الروج النيود، وهو من درجات الوردي الهادئ الذي أنتشر مؤخرًا ويضيف إلى إطلالتك الجاذبية، كما أنه يتناسب مع صاحبات البشرة البيضاء والسمراء معًا.

-لون الروج الروز أو الوردي الفاتح، ذلك اللون من الدرجات التي تنلسب صاحبات البشرة البيضاء والقمحية وخاصة الليب جلاس الفاتح، يمكن تجربته مع درجات الألوان الخريفية للمكياج.

-لون البيج المائل إلى البنفسجي، هو واحد من الدرجات المميزة التي تتشابه مع الوردي إلى حد كبير ويترك طبقة ناعمة وجذابة على الشفاه.