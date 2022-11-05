فحوصات يجب على المرأة الخضوع لها عند التقدم في العمر.. تجنبك الإصابة بالأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك العديد من الأمراض يعاني منها البعض من الأشخاص خاصة السيدات اللواتي تقدمن في العمر، يحاولن البحث عن أسباب للاصابة وطرق لعلاجها، من خلال التردد على الأطباء لمعرفة الأمراض التي قد تصيب السيدات بعد انقطاع الطمث.

أسباب وجع المفاصل والاصابة بالهشاشة

حدد الدكتور علاء طحان، استشاري العظام، الطرق الصحيحة لعلاج وجع المفاصل والفقرات، خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز»، إذ قال: «يمكن تفادي الإصابة بأمراض الخشونة والهشاشة، من خلال ممارسة الرياضة، ومتابعة طبيب أمراض النساء خصوصًا في مرحلة سن اليأس، للتحقق من هل السيدة تحتاج للهرمونات التي هي بحاجة للعلاج بالكالسيوم وعرضها على طبيب عظام، أو بحاجة عمل فحص كثافة عظام أو أشعات، انقطاع الدورة الشهرية وبلوغ هذا السن لا يعني عدم إجراء الفحوصات المختلفة والتردد على الأطباء، سواء العظام أو الباطنة».

فحوصات يشترط عملها في سن اليأس

«نقوم بعمل فحوصات معينة لتحديد نسبة الكالسيوم وفيتامين د الموجودة في الجسم وفحص كثافة عظام»، عبارة واصل من خلالها استشاري العظام، الفحوصات التي يتطلب عملها للسيدات عقب بلوغهن سن اليأس، مضيفا: «لا يشترط أن يكون هناك كالسيوم في الدم أن يكون متواجد داخل العظام، يجب عمل فحوصات هل العظام تتواجد بداخلها كالسيوم أم لا، وهل الدم بداخلها نسبة كالسيوم أم لا، وفي حالة قلة النسبة في العظم نبدأ في وصف علاجات معينة لنقله للعظام، مع فحص مفصل الركبة كونه عليه ضغوط كبير جدًاعليه بسبب السمنة الزائدة واضطراب الهرمونات قد تؤدي في النهاية للاصابة بالخشونة، مع عمل توعية لممارسة الرياضة أو الذهاب لصالات الجيم».

ومن أهم الرياضات المفيدة للعظام هي الرياضات المائية مثل السباحة: «في أوروبا ينصح دائما للممارسة الدائمة للسباحة خاصة لكبار السن من السيدات».