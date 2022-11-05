علماء صينيون يبتكرون حريراً صناعياً فائق المتانة

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن علماء جامعة تيانجين الصينية، اكتشفوا طريقة جديدة لإنتاج حرير صناعي فائق المتانة.

وتشير الوكالة، إلى أن مؤشر متانة الحرير الصناعي المصنوع بالطريقة الجديدة، ارتفع بنسبة 70 في المئة، حسب "روسيا اليوم". وتضيف: حاول العلماء إدخال حرير دودة القز الطبيعي في تركيبة كيميائية، عن طريق إذابة الغلاف اللاصق الذي يساعد على تحلل بروتينات الحرير.

ونتيجة لذلك، تمكنوا من تغيير بنية ألياف الحرير، وزادوا متانتها بنسبة 70%، مقارنة بخيوط العنكبوت. ويأمل الخبراء أن تستخدم التكنولوجيا الجديدة على نطاق واسع في الصناعات الطبي

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