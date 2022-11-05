بدائل طبيعية صحية لصبغة الشعر الأسود للتخلص من لون الشيخوخة.. بينها القهوة والشاي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشعر الرمادي هو المؤشر الأكثر وضوحًا للشيخوخة، على الرغم من أن صبغات الشعر تعتبر حلا لهذه المشكلة، إلا أن المواد الكيميائية التي تحتوي عليها يمكن أن تضر الشعر، ولذلك يمكنك استخدام المكونات الطبيعية مثل الحناء والقهوة للحفاظ على اللون الأسود لشعرك، وفيما يلي بدائل الصبغة الطبيعية للشعر الأسود وبعض نصائح العناية بالشعر للمحافظة عليه بحسب موقع «ستايل كريز» الخاص بـ«لايف ستايل» والموضة.

بدائل طبيعية للصبغة

القهوة: الكافيين الموجود في القهوة يحفز نمو الشعر في الصلع الوراثي، كما أنه يطيل جذع الشعرة ويطيلها ويحفز تكاثر الخلايا الكيراتينية، غالبًا ما تستخدم القهوة لتلوين الشعر باللون الأحمر أو الأسود.

زهرة الذهب: زهرة الذهب استخدمت لعدة قرون للمساعدة في الحفاظ على الشعر أسود، حيث يساعد على تحسين لون الشعر الطبيعي، كما يساعد في تحفيز نمو الشعر لأنه يحتوي على قلويدات، مركبات الفلافونويد، بولي أسيتيلين، وجليكوسيدات، ما يجعل هذا النبات صبغة شعر جيدة، فهو لا يجعل الشعر أغمق فحسب، بل يقلل أيضًا من تساقط الشعر ويحفز نموه.

فوائد الشاي

الشاي: استخدم الشاي الأسود كصبغة شعر طبيعية لعدة قرون في الهند والطب الصيني، لأنه يحتوي على مادة التانينات التي تزيد من كثافة لون الشعر.

الحناء: الحناء من أشهر صبغات الشعر الطبيعية، فهي يحتوي على lawone، وهو مركب أحمر برتقالي يجعل الشعر داكنًا، والحناء تمنع الشيب المبكر للشعر.

أملا: من المعروف أن عنب الثعلب الهندي يساعد في تحسين لون الشعر الطبيعي، غالبًا ما يستخدم كمكون طبيعي في الأصباغ للحفاظ على لون الشعر داكنًا، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي مما يساعد في تقليل تساقط الشعر.

النيلي: على الرغم من أن اللون النيلي يعطي لونًا أزرق طبيعيًا، إلا أنه غالبًا ما يستخدم مع الحنة لإبقاء الشعر أسودًا.