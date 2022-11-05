أطباء يحذرون من عمليات تكميم المعدة: قد تصيب بأمراض القلب والاكتئاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

عمليات تكميم المعدة تعتبر الحل الذي يمكن أن يجده الكثيرون في سبيل الحصول على جسم ممشوق، والتخلص من تراكم الدهون لسنوات في الجسم، وذلك لأنها حل سريع، ونتائجه مضمونة، وذلك على الرغم من بعض الأضرار الصحية التي تقع على من يقوم بتلك العملية، ويكشفها الدكتور حسام موافي خلال أحد لقاءاته التليفزيونية.

أخطار عمليات تكميم المعدة

وقال «موافي» إن عمليات التكميم مثلها مثل أي شيء آخر، ويجب أن نضع أضرار عملية تكميم المعدة في كفة وفي الكفة الأخرى أضرار السمنة، سنجد أن أضرار السمنة هي الكفة الرابحة، لأنها خطيرة جدًا، ومضاعفات السمنة عبارة عن فهرس أمراض باطنة، ضغط، ودهون في الدم، ومفاصل، وقلب، ونفسية.

ولكن هناك كثير من المشاكل لتلك العمليات، لذلك يجب أن يكون لها ضرورة طبية، مريض على سبيل المثال يزيد وزنه عن 140 كيلو جرامًا، يجب في تلك الحالة أن يخضع لعملية جراحية.

وفي نفس السياق تحدث دكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر، في أحد لقاءاته التليفزيونية، عن مخاطر عملية تكميم المعدة موضحا أنها أصبحت منتشرة مؤخرا فقط، ومنذ 15 عاما غيرت مفاهيم الطب فيما يخص السمنة، ولكن هناك بعض المشكلات، التي يمكن أن بتعرض لها المريض بينها عودة الوزن مرة أخرى في حالة عدم الالتزام.

ويشعر المريض بتعب كبير جدا عند تناول المياه، وطعمها متغير، أو مر، وكذلك الشعور بالثقل عند منطقة الحجاب الحاجز، والشعور بالحموضة، وإفراز كثير من اللعاب، وانقباض في فم المعدة حتى بدون شرب مياه، والشعور بدوخة وزغللة جميعها أعراض لعملية التكميم.

الشعور بالجوع الكاذب، والشعور بفراغ المعدة، والشعور بالحزن والاكتئاب وهو موسمي لفترة فقط بعد العملية، والشعور كذلك بالإحباط، غير ذلك الإمساك لأنه المريض لا يأكل الطعام.