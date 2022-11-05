أكلات خريفية أمريكية مشهورة بين العرب.. منها الفراخ والبطاطس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتشابه الأكلات والأذواق حوال العالم لكن يأتي الاختلاف في طريقة إعداد الوصفة نفسها، فبين المطبخ العربي والأمريكي تتشابه وجبة البطاطس المقلية إلا أنها مميزة في الخريف لدى المواطن الأمريكي وتتعدد وصفاتها حسب المكان ففي نيويورك تشتهر وجبة بطاطس «بيتسو بوب فرايز» سريعة التحضير، ويرجع ذلك لسرعة الحياة في المدينة التي تضج بملايين الناس يوميًا ذهابًا وإيابًا، وفقًًا لموقع «cavendishfarms» الامريكي .

بطاطس البوب فرايز

تتميز بطاطس بيتسو بوب فرايز بشكلها الشهي، ومكوناتها المتاحة للجميع، أما التحضير فلا يتعدى الـ5 دقائق ومكوناتها كالتالي:

1/4 كوب طماطم مجففة ناعما مفرومة

1/4 جبن بارميزان مبشور

1 ملعقة كبيرة أوراق ريحان، اختياري

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم، اختياري

طريقة التحضير

سخني الفرن مسبقًا إلى 230 درجة مئوية

افردي البطاطس في طبقة واحدة على صينية خبز غير لاصقة وضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.

اقلبي البطاطس واستمري في التحمير لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا.

ضعي البطاطس المقلية في طبق وقلبيها مع الجبن.

رشي الطماطم المجففة والريحان والبقدونس عليها مع الملح إذا أردتي.

قدمي البطاطس في أطباق تقديم.

وجبة سوفلاكي الدجاج اليوناني مع بطاطس مقلية

وجبة سوفلاكي الدجاج اليوناني مع البطاطس المقلية الأكلات الخريفية التي أشتهرت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كانت تعبيرًا عن الطراز اليوناني، أما مكوناتها فهي عبارة عن الآتي:

500 جرام صدور دجاج.

حبتين ليمون معصور.

4 فصوص ثوم مهروسة.

2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

1/2 كوب زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

أسياخ الخيزران للشوي أو أسياخ شواء عادية

طريقة التحضير:

قطّع كل صدر دجاج إلى 8 قطع صغيرة الحجم ثم ضعيه في وعاء كبير.

أضيفي جميع مكونات التتبيلة، واخلطيها جيدًا واتركيها تنقع لمدة 30 دقيقة على الأقل ولكن حتى 24 ساعة، مغطاة في الثلاجة.

قبل 30 دقيقة من الطهي، انقعي أسياخ الخيزران في الماء المغلي.

عندما تكون الصدور جاهزة للطهي ضعيها في الأسياخ المنقوعة أو أسياخ شواء أخرى.

سخني الشواية حتى تصبح ساخنة ثم اطهي الدجاج لمدة 3-4 دقائق لكل جانب حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً بالكامل وتنضج

يرفع الدجاج عن النار ويترك ليرتاح لمدة 5 دقائق.

قدمي سوفلاكي الدجاج المطبوخ مع البطاطس المقلية الطازجة.