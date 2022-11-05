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فوائد الليمون المغلي في فصل الشتاء.. يحارب الجراثيم ويقتل البكتيريا

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القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد الليمون المغلي

مع استقبال فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، يتصدر البحث عن فوائد الليمون المغلي، المحركات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ يعد من المشروبات الشهيرة التي ارتبطت بفصل الشتاء لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.

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فوائد الليمون المغلي للبرد

وحول فوائد الليمون المغلي للبرد، أوضح الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم الغذاء بجامعة عين شمس، أن الليمون يعد مشروب قوي لعلاج البرد، بسبب احتوائه على فيتامين (سي) الذي بدوره يقوي جهاز المناعة ويقتل البكتيريا الضارة للجسم: «بس لازم يكون دافئ وليس مغلي حتى لا يفقد قيمته». 

وأشار استشاري علوم التغذية لـ«هن» إن الليمون المغلي، يساعد على تحسين الاستجابة المناعية ومحاربة الجراثيم والفيروسات.

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فوائد الليمون المغلي للرشح

وبحسب الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم الغذاء بجامعة عين شمس، فإن الليمون المغلي يعد علاج منزلي للرشح، لأنه غني بفيتامين سي والمواد المضادة للالتهابات والجراثيم، كما له تأثير وقائي من خلال دعم جهاز المناعة.

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فوائد الليمون المغلي للحامل

ووفقًا لموقع «maio clinic» الطبي، فإن فوائد الليمون المغلي للحامل، يتمثل في الآتي:

المساعدة في تخفيف أعراض الإمساك عند المرأة الحامل.

 تخفيف أعراض الغثيان والقيء عند المرأة وقت الحمل.

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أضرار الليمون للحامل 

وعلى الرغم من فوائده، ينصح بالابتعاد عنه وعدم الإفراط فيه من  الشهر الرابع، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من حامض الستريك الذي يسبب مشاكل صحية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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