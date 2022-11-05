الامارات | «مواهب من الناس الجميلين» يواصل رحلته في مقر جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أستوديو «مواهب من الناس الجميلين»، الخاص بمواهب أصحاب الهمم والمقهى المجتمعي في دبي، عن الانتقال إلى مقره الجديد في قرية مستودع غوشي بالقوز. وبعد 10 سنوات من النجاح في حي الفهيدي التاريخي، حيث تمكن الأستوديو من استقطاب ما يزيد على 70 طالباً فنياً من أصحاب الهمم، يفتح مواهب أبوابه من جديد، مع إطلاق فعاليات شاملة للجميع للالتقاء واستقاء الإلهام في هذه البيئة المحفزة.

وتم الكشف عن 65 عملاً فنياً لطلبة مواهب في حفل الافتتاح، لتسليط الضوء على مستويات الإبداع باستخدام مختلف الوسائط. ويستمر المعرض المستوحى من أعمال بيكاسو والزهور والمفاهيم المجردة حتى 7 ديسمبر في مقر مواهب الجديد بمنطقة القوز.

وتمكن أستوديو مواهب لأكثر من عقد من الزمان من توفير مصادر الإلهام لمئات العائلات، ومنح أصحاب الهمم بعمر 18 عاماً فما فوق فرصة لتعزيز الثقة بقدراتهم من خلال الفن والتدريب على المهارات الحياتية. ويهدف مواهب في مقره الجديد إلى مواصلة رسالته، وإشراك المجتمعات بنشاط مع هذه الشريحة، وإيجاد فرص النقاش والتعاون لزيادة الوعي إزاء قبولهم وإدماجهم في المجتمع.