الامارات | 50 يوماً من التشويق والإبهار في مدينة إكسبو دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة إكسبو دبي عن احتضانها 50 يوماً من التشويق والإبهار والترفيه لجميع أفراد العائلة من 20 نوفمبر إلى 8 يناير، تشمل احتفالات اليوم الوطني، وفعاليات مدينة الشتاء ومدينة المشجعين.

وتنطلق الفعاليات مع «مدينة المشجعين» وبرامجها الخاصة بكأس العالم لكرة القدم، واحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات بحفل خاص في ساحة الوصل.

ومن 23 نوفمبر إلى 8 يناير المقبل، تنطلق فعاليات مدينة الشتاء لتتحول منطقة التنقل في مدينة إكسبو دبي وساحة الوصل إلى أرض ساحرة ترتدي حُلة شتوية، وتصطف فيها منافذ البيع التي تشبه الأكواخ الجبلية وأشجار الصنوبر والألعاب المتنوعة، فضلاً عن شجرة عملاقة، ومجسمات من الحكايات الخرافية.

وتشمل أبرز الأحداث في مدينة الشتاء حفلاً مبهراً في ساحة الوصل يوم 9 ديسمبر حيث ستضاء شجرة مزيّنة عملاقة يبلغ ارتفاعها أكثر من 15 متراً لتضفي أجواء مميزة على الساحة.

يمكن للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً الانضمام إلى المعسكر الشتوي في مدينة إكسبو دبي، والاستمتاع بالنشاطات الداخلية والخارجية الفريدة على مدار أسبوعين.

كما يمكن للزوّار اصطحاب كلابهم الأليفة للتنزه في المدينة.