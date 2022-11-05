الامارات | كاريلون سحري يأسر قلوب زوّار المعرض

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شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلون سحري يأسر قلوب زوّار المعرض والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدور راقصة الباليه ذات الرداء الأبيض، بكل ما تحويه الأناقة من معنى، على الأنغام الدافئة لنوتات البيانو الذي حملها، وجال بها ردهات وقاعات المعرض، في لوحة استعراضية فريدة تجمع راقصة الباليه وعازف البيانو في أداء متجوّل استثنائي لفن الكاريلون.
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