لايف ستايل

الامارات | كاريلون سحري يأسر قلوب زوّار المعرض

0 نشر
الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلون سحري يأسر قلوب زوّار المعرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدور راقصة الباليه ذات الرداء الأبيض، بكل ما تحويه الأناقة من معنى، على الأنغام الدافئة لنوتات البيانو الذي حملها، وجال بها ردهات وقاعات المعرض، في لوحة استعراضية فريدة تجمع راقصة الباليه وعازف البيانو في أداء متجوّل استثنائي لفن الكاريلون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا