وصفات سهلة لتحضير كيك بدون بيض في البيت.. بالبرتقال والشيكولاتة والكريمة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تُعد الكيكة من الحلويات الشهية، التي يحبها جميع أفراد الأسرة، وتتميز بسرعة تحضيرها، كما يمكن عملها بأكثر من طريقة ونوع، لكن أحيانًا قد لا يوجد بيض داخل المنزل، وتريد ربة الأسرة إعدادها لأولادها، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كيك بدون بيض على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، وفقًا لبرنامجها المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كيك بدون بيض

مقادير عمل كيك بدون بيض:

‏- كوبان دقيق

- كوب من السكر

- ملح

- بشر برتقال

- ربع عصير برتقال

- عصير برتقال للوجه

- نصف كوب زيت

- ملعقة بيكنج بودر

- ملعقة كبيرة خل

- سكر للوجه

طريقة التحضير: ‏

- اخلطي الزيت والسكر وبشر البرتقال وعصير البرتقال والخل.

‏- اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح.

- ضعي الكيك بالفرن على درجة حرارة 180، حتى تنضج واتركيها لتهدأ.

- ضعي شرائح البرتقال والسكر على النار، وضيفي عصير البرتقال وقطعي الكيك شرائح وقدميه لأسرتك.

خطوات إعداد كيك الشيكولاتة بدون بيض

مقادير كيك الشيكولاتة بدون بيض:

- كوب ونصف دقيق

- كوب سكر

- كوب ماء

- ملعقة خل

- كيس بيكنج بودر

- أربع ملاعق كبيرة زيت

- ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو

لعمل الصوص:

- كوب سكر

- نصف كوب زيت

- ربع كوب كاكاو

- نصف كوب ماء

- 3 ملاعق كبيرة شوكولاتة مبشورة.

طريقة تحضير كيك بدون بيض بطعم الشيكولانة:

- اخلطي الدقيق والسكر والماء والخل والبيكنج بودر والزيت والكاكاو.

- ادخلي الكيك الفرن حتى ينضج.

- ضعي مقادير الصوص في الخلاط وضيفيه إلى الكيك.

طريقة مختلفة لعمل كيك بدون بيض

المقادير:

- ربع كوب كاكاو سادة

- ‏ملعقة صغيرة بيكينج بودر

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- ربع ملعقة قرفة

- نصف ملعقة فانيليا

- كوب سكر ناعم

- كوب ماء أو حليب «حسب المتوفر»

- نصف كوب خل ‏

- ‏ربع كوب زيت ذرة

طريقة الإعداد: ‏

- ‏سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

- احضري صينية وادهنيها بالزبدة.

- ضعي الدقيق مع الكاكاو والملح والقرفة وضيفي السكر.

- ضيفي الماء والخل والزيت، وقلبي بالملعقة إلى أن تمتزج المكونات معًا.

- زيني الكيك بقليل من بودرة الكاكاو أو الكريمة، حسب الرغبة، وضعيها في الفرن حتى تنضج.