استشاري أطفال يقدم نصائح مهمة للأمهات يجب اتباعها أثناء تغير الفصول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تزامنًا مع تغير الفصول والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالى، يتطلب ذلك عناية بالأطفال للحفاظ على سلامتهم من أي ضرر.

ويقدم الدكتور ابراهيم سعيد جمعة أخصائى الأطفال وحديثى الولادة لـ"الخليج 365" نصائح تخفف من حدة نزلات البرد على الأطفال، قائلا إنه "يجب عمل استنشاق محلول ماء ملحي طبي للطفل لتنظيف أنف الطفل من أي أتربة ضارة، مع مراعاة شرب أي سوائل باردة"

وأضاف: " يجب ترطيب أنف الطفل بالفازلين حتى لا تصاب بالتشققات عند السعال وتتسبب له في الانزعاج".

وشدد استشاري الأطفال على " عدم إعطاء الطفل أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص، وإذا ارتفعت حرارته يمكن عمل كمدات بماء بارد".

وقدم عدة نصائح لتقوية المناعة

- الإكثار في الرضاعة الطبيعية يزيد من مناعة الطفل.

- إذا كان عمر الطفل أكثر من 5 أشهر يجب عمل مشروبات دافئة تساعد على تقوية جهازه المناعي مثل الكروية، والزنجبيل، وقرفة بالحليب.

- تجنب ارتداء الطفل الملابس المخزن من الشتاء الماضي لمنع الإصابة بأمراض جلدية.

- التنوع في الأكل ويفضل أن يكون صحي به العناصر الغذائية المهمة للجسم، تناول البروتين والخضروات والفاكهه.

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

- عدم وضع يديه في فمة، وتجنب ملامسة عينية.

- منع الوجبات الخفيفة، والمشروبات المعلبة، ويفضل العصير الفريش وخصوصا عصير الجوافة في فصل الشتاء لاحتوائها على العديد من العناصر التي تعزز من مناعة الأطفال.

- تناول العصائر الغنية بفيتامين سي مثل البروتقال يعزز مناعة الجسم.

- يفضل زيادة قطع ملابس الأطفال داخل وخارج المنزل مع زيادة تغير الطقس.

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