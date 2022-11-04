سبب زيادة القشرة بالشعر في الشتاء.. وطرق التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعاني كثيرون من ظهور قشرة بشكل كثيف في فروة شعره، خصوصاً في فصل الشتاء دون معرفة السبب وراء ذلك وتعتبر من المشاكل المزعجة لدى الكثير من الأشخاص.

قشرة الرأس تظهر نتيجة تساقط الخلايا الميتة من فروة الرأس في تسارع و حدوث تكتلات دهنية في فروة الرأس وجفاف، وفق ما ذكر موقع"everydayhealth"

أعراض قشرة الرأس

- وجود حكة في فروة الرأس.

- قشور دهنية أو جافة على فروة الرأس.

- التهابات شديدة حمراء في فروة الرأس.

لماذا تزداد في الشتاء؟

- تغير الطقس يؤثر على الجلد بشكل كبير، كلما انخفضت درجات الحرارة، كلما زادت نسبة الجفاف بالجسم ويعتبر ذلك هو سبب ظهور القشرة في فروة الرأس وخصوصًا فصل الشتاء.

- تراكم المواد الدهنية على فروة الرأس نتيجة لقلة غسل الشعر

- استخدام الماء الساخن أثناء غسل الشعر مما يزيد من التهاب الجلد، وتراكم المواد الدهنية على الفروة.

- ارتداء الآيس كاب، غطاء الصوف على الرأس لمدة طويلة، مما يمنع وصول الهواء لفروة الرأس، وزيادة الجلد الميت على سطح الجلد.

مشكلات صحية تسبب زيادة قشرة الرأس تتلخص فيما يلي:

- حب الشباب.

- الصرع.

- الإدمان على الكحول.

- الاكتئاب.

- اضطرابات الأكل.

- الخوف.

-الجلطات الدماغية والقلبية.

-ضعف مناعة الجسم.

- السمنة.

-الإصابة بأمراض جلدية تزيد من قشرة الرأس مثل الصدفية، الإكزيما، عدوى فطرية، التهاب الجلد .

أسباب أخرى لوجود القشرة

- كثرة تمشيط شعر الرأس.

- قلة شرب الماء.

- استخدام نفس مشاط الشعر لشخص مصاب بالقشرة.

- استخدام مكواة الشعر باستمرار.

- استخدام الزيوت بشكل كثيف وعدم استخدام منتجات طبية صالحة لفروة الرأس.

الأشخاص الأكثر عرضة للقشرة

-الأفراد الذين خضعوا لزرع الأعضاء

- الأشخاص المصابين بضعف المناعة

- أفراد يعانون من مرض الايدز

- من لديهم ضعف في الجهاز العصبي

- مرضى الروماتويد

طرق الوقاية من قشرة الرأس

- تهوية فروة الرأس من حين لآخر

- ارتداء الحجاب المصنوع من القطن

- شرب كميات كبيرة من المياه للقضاء على الجفاف

- تناول طعام صحي غني بالاوميجا 3

- الحد من استخدام مصففات الشعر

- استخدام الشامبو بشكل يومي

- تدليك فروة الرأس بالشامبو جيدا

- استخدام الماء الفطر أثناء غسل الشعر

- عدم غسل الشعر بالماء الساخن

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