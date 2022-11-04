قصة الاحتفال المؤثر لناشئ الزمالك بصورة والدته.. حقق حلمها وتوفت بعد يومين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نور وجهها ما يزال ينير لصغيرها طريق النجاح، إذ كان حلمًها الذي طال انتظاره نجاح نجلها في اختبارات نادي الزمالك، قبل أن ترحل عن الدنيا، تاركة طفلها يذيق حلاوة النجاح ومرارة الفراق في آن واحد، ليقرر الصغير رد جزء من جميلها، بوضع صورتها على «التيشيرت» الخاص به، مدونًا «في الجنة يا أمي».

صورة لفتت الأنظار، تصدر بها محمد محسن، لاعب براعم الزمالك مواليد 2011، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفع قميص فريقه، ليظهر صورة والدته المتوفية، معبرا عن امتنانه لها، عقب تسجيله هدف الفوز على فريق وراق الحضر، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الجيزة.

مش أول مرة.. امتنان في كل مرة

الجدير بالذكر إن الحركة العفوية التي قام بها لاعب الزمالك، لم تكن المرة الأولى، ففي 2021، لفت محمد محسن، الأنظار إليه برفع قميص فريقه، مُعلنًا عن صورة والدته، أيضا، بعدما حقق جزء من أمنيتها بارتداءه الفانلة البيضاء.

حكاية محمد محسن لاعب الزمالك

كان محمد محسن، قد كشف كواليس صورته المؤثرة، في المرة الأولى، خلال حديثه مع الموقع الرسمي لنادي الزمالك، قائلًا: «حققت جزءا من حلم والدتي الراحلة، باللعب لنادي الزمالك، أرفع قميص الزمالك، كي تظهر صورتها المطبوعة كلما نجحت حبا فيها، ولاشتياقي الشديد إليها، أريد أن أسجل كثيرا، حتى أرفع القميص مجددا، أشعر أن ذلك يسعدها»

وانضم محسن، الذي يلعب في وسط الملعب ويجيد اللعب بكلتا قدميه، إلى صوف براعم القلعة البيضاء، في بداية مشواره مع المدربين إيهاب رفاعي وإسلام عادل المأمور، قائلًا: «دخلنا النادي يوم 13 نوفمبر 2019، وتوفيت والدتي بعدها بيومين فقط».

وأعرب والده، حينها، خلال تصريحاته، بأنه صاحب فكرة وضع الصورة على التيشيرت لتحفيزه في كل المباريات على تسجيل الأهداف.