كيف تُحسن الأمور بعد الانطباع الأول السيئ عن حماتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كل شخص لديه علاقة مختلفة مع حماته، لذلك من المحتمل ألا تكون قريبًا جدًا منها، وهناك الكثير من الشباب في بداية أمور حياتهم الزوجية يشعرون بأنهم أفراد جديدة على الأسر، وقد يكون من الصعب إظهار حبك لحماتك.

ونستعرض طرقا يمكنك من خلالها تحسين علاقة أفضل مع حماتك وتساعدك في كسبها لصالحك وفقا لما ورد موقع"pinkvilla"

1- مشاهدة فيلمًا معًا

إذا كنت حقاً تريد كسب رضا حماتك، حاول جاهدًا أن تمضي معها أطول وقت ممكن، ومشاركتها فيلمها المفضل مما يتيح فرصة للضحك والنقاش من وقت لآخر.

2- الثقة بالنفس

عادة تفضل الأمهات وضع أزواج أولادهم في اختبار الثقة بالنفس، فيجب دائما أن تشعرها بأنك واثق في نفسك وفخور بإنجازاتك وتشعر بالأمان معهم.

3- الاهتمام بها في أعيادها

عندما تظهر اهتمامك بحماتك دائمًا أو في أيامها المفضلة تكسب حبها وثقتها، وأيضًا من خلال مشاركتها في اختيار منتجاتها التجميلية والاهتمام بأقل تفاصيل وتدليلها في عيد ميلادها أ وعيد الأم.

4- النزهة بالخارج

عادة يفضل التنزه في الهواء النقي يعتبر وسيلة لإثارة المحادثة ،ربما لأن الكثير منا يفكر بشكل أفضل عندما نكون نشيطين أو ربما لأن الوجود بالخارج يوفر مساحة أكبر في الحديث والذهاب في نزهة غير رسمية يزيل ضغوط وتزداد علاقة الترابط بينكما.

ثلاث علامات تدل على أن حماتك تحبك

- نظرات عينها لك

- الاهتمام بحديثك وعدم مقاطعتك أثناء الاجتماعات العائلية

- تفضل الجلوس بجانبك دائما في أي مكان تتواجدون به سويا

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