9 أشياء لا يجب فعلها في موسم الإنفلونزا هذا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

من المهم معرفة أفضل النصائح للحفاظ على الصحة وتجنب الأنفلونزا، خاصة مع تقلبات الجو الحالية، واقتراب فصل الشتاء.

لذلك إليك 9 أشياء لا يجب فعلها في موسم الإنفلونزا، كما أورد موقع "readersdigest".

لا تجفف منزلك:

وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الرطوبة المرتفعة تقلل من انتقال العدوى (تكون الأنفلونزا أفضل في البيئات الجافة )، لذا فإن الاستثمار في جهاز ترطيب الهواء يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، أو جرب بعض النباتات المنزلية لتحسين جودة الهواء في منزلك بشكل طبيعي.

لا تفوت اتجاهات الإنفلونزا في Google:

ألقِ نظرة على اتجاهات الإنفلونزا من Google شديدة التفاعل، والتي تستخدمها أيضًا الوكالة الحكومية، لمعرفة ما إذا كان النشاط منخفضًا أو متوسطًا أو مرتفعًا في منطقتك.

لا تلمس أي جراثيم "غير مرئية":

يمكن أن تعيش الأنفلونزا على الأسطح الصلبة لمدة تصل إلى ساعتين، بعض الأشياء التي قد لا تفكر بها: مقبض باب الثلاجة وأزرار الميكروويف في غرفة الاستراحة في العمل؛ قوائم المطاعم والتوابل، وبالطبع، حوض مرحاض عام ومقابض أبواب، ومع ذلك، طالما قمت بتنظيف يديك بشكل صحيح، فأنت نظيف.

وجدت دراسة نشرها المعهد الوطني للصحة والتي نظرت في أكثر من 3000 طفل، أن معقم اليدين يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالأنفلونزا.

لا تقترب كثيرًا من شخص مصاب بالأنفلونزا:

على الرغم من أن الأنفلونزا لا تحتوي على أرجل، إلا أنها يمكن أن تنتشر على بعد حوالي ستة أقدام عندما يسعل شخص مريض أو يعطس أو حتى يتحدث، لذلك لاتقترب من الأشخاص المصابة بها.

لا تتخيل أن لقاح الإنفلونزا الخاص بك مضاد للرصاص:

على الرغم من أن مدير مركز السيطرة على الأمراض الدكتور توماس فريدن يعترف بأن لقاح الإنفلونزا فعال بنسبة 62 في المائة فقط في الحد من أعراض المرض، لكن يجب عليك التأكد من حصولك عليه.

لا تتغاضى عن قوة الزنك:

حتى النقص الخفيف إلى المعتدل في الزنك يمكن أن يضعف جهاز المناعة، جرب بعض الشوكولاتة الداكنة أو حفنة من الفول السوداني للحصول على جرعة صحية من هذا المعدن الأساسي.

لا تتجاهل شوربة الدجاج:

يحتوي العلاج المفضل للأجداد وهو شوربة الدجاج على السيستين، وهو مركب يساعد على ترقق المخاط وتخفيف الاحتقان.

لا تهمل والديك: فهم بحاجة إلى حماية إضافية:

أجهزة المناعة للأكبر سنًا لا تحصل على قوة تعزيز من لقاحات الإنفلونزا كما يفعل الشباب، لذلك يجب على والديك وأجدادك اتخاذ تدابير وقائية إضافية ضد المرض.

لا تنسى الضحك:

يقلل الضحك من مستويات هرمونات التوتر في الجسم مع زيادة نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، الضحك حقًا هو أفضل دواء، بعد كل شيء.

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