إزاي تفرّح نفسك في عيد الحب المصري لو كنت سينجل

محمد اسماعيل - القاهرة - "لا تنتظر الهدايا من أحد، فرّح نفسك"، من قال إن عيد الحب يقتصر على العشاق فقط، إنه فرصة جيدة لقضاء أفضل الأوقات مع الأصدقاء والأحباء والأهل والتعبير عن حبهم.

نعرض لكم أفضل الطرق للاستمتاع بعيد الحب إذا كنت غير مرتبط (سينجل)، وذلك كما ذكر في موقع "pinkvilla".

- الحب لا يقتصر على شريك الحياة فقط، فالعائلة هي الأهم، حاول أن تقضي وقتا لطيفًا مع عائلتك، فهذه من الأمور التي تجعلك تشعرين بالسعادة.

- لا تنتظر شيئًا من أحدًا، اهتم بنفسك واشترِ باقة ورد واختر ألوانه التي تضفي أجواءً من البهجة داخلك.

- احرصي على طهى بعض الأطعمة المفضلة إليك، وتناوليها مع عائلتك أو صديقتك القريبة منك، أثناء مشاهدة التلفاز لقضاء وقت ممتع.

-اشترِ لنفسك كل الأغراض التي كنت ترغبين بشرائها الفترة السابقة.

- سافري إلى أماكن جديدة، لتغير روتين حياتك، وزيادة ثقتك بنفسك، واكتشاف عالم آخر.

- دلّلي نفسك، واذهبي إلى أحد صالونات التجميل لتغيير لون شعرك، واهتمِ بعناية أظافرك وقدمك، بجلسة المانكير والباديكير، أو إجراء مساج، ستشعرين بتغير روتين يومك.

- اخرجي مع أصدقائك لقضاء وقت ممتع والذهاب إلى المطاعم أو الكافيهات لتناول الأطعمة المحببة لقلوبكم، حتى لا تشعري بالوحدة.

- ممارسة بعض التمارين الرياضية، التي تمنحك النشاط والحيوية والطاقة.

- يمكنك أيضا ارتداء ملابس باللون الأحمر، لكى تشعري بالراحة والجاذبية وتقللي من توترك.

- اذهبي إلى السينما بمفردك أو مع أحد صديقاتك، لمشاهدة فيلم كوميدي يجعلك تضحكين كثيرا.

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