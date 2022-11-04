ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت أرز منتهي الصلاحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

الأرز طبق مهم متعدد الاستخدامات، يأتي في مجموعة واسعة من الأنواع والألوان، مثل الأبيض والبني وحتى الأسود.

ولكن قد تتساءل: هل تنتهي صلاحية الأرز.. أو ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت بطريق الخطأ أرزًا منتهي الصلاحية؟ إذا كنت تقوم بتخزين هذا العنصر الأساسي بانتظام، فإليك ما تحتاج إلى معرفته، كما أورد موقع "healthdigest".

وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة Food Science and Biotechnology، قد تنخفض الجودة الغذائية للأرز عند انتهاء صلاحيته بسبب زيادة العفن.

وعند تناول السموم الفطرية، قد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مختلفة، مثل القيء والتسمم الغذائي وآلام البطن والغثيان وزيادة فرصة الإصابة بالسرطان، وقد تؤدي الأعراض الأخرى، اعتمادًا على نوع السموم الفطرية، إلى تلف الجهاز المناعي والرئتين.

حتى عند طهيه، قد تظل مجموعات معينة من العفن على قيد الحياة، إذ تشير دراسة مختلفة نُشرت في مجلة حماية الغذاء، إلى أن البكتيريا العصوية cereus قادرة على البقاء والنمو بعد عملية الطهي، في الواقع، قد تؤدي العصيات المخية إلى أمراض الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والتقيؤ وآلام في البطن.

كيف تتحقق من انتهاء صلاحية الأرز؟

يمكن أن يكون للأرز فترات صلاحية مختلفة اعتمادًا على لونه وما إذا كان مطبوخًا أو جافًا، لذلك فإن أفضل طريقة هي فحصه ببساطة والتأكد من تخزينه في درجة حرارة مناسبة.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، تبلغ صلاحية الأرز البني غير المطبوخ ستة أشهر من تاريخ التصنيع عند تخزينه في درجات الحرارة المناسبة، وفي درجات الحرارة الأكثر سخونة، تنخفض مدة الصلاحية إلى ثلاثة أشهر.

قبل تناول الأرز البني، ضع في اعتبارك التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية لمعرفة ما إذا كان من الآمن استهلاكه، بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن تغير اللون والقوام اللزج والروائح الكريهة.

مدة صلاحية الأرز غير المطبوخ، مثل الأبيض والياسمين والبسمتي والبرية والأربوريو، تكون غير محددة فقط إذا تم تخزين الأرز بشكل صحيح، لزيادة عمر الأرز إلى أقصى حد، يجب وضع الأرز غير المطبوخ في وعاء محكم الإغلاق وتخزينه في بيئة جافة وباردة.

عندما يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كان هذا الأرز قد تعرض للتلف، يجب فحص الأرز بحثًا عن أي حشرات أو تغيرات في اللون أو رطوبة، تأكد من البحث عن أي قوالب ومواد غريبة أيضًا، ولكن إذا كنت لا تزال قلقًا من انتهاء صلاحية الأرز، فمن الأفضل التخلص منه.

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