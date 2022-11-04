14 معلومة عن مارين الحيمر بعد إسلامها.. عارضة أزياء فرنسية جذورها مصرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر، اعتناقها الدين الإسلامي، خلال الساعات الماضية، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ما أثار ردود فعل واسعة.

الفرنسية مارين الحيمر تعلن إسلامها

نشرت عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر، عبر «إنستجرام» مقطع فيديو، يوم الأربعاء الماضي، تُعلن خلاله اعتناقها الدين الإسلامي، إذ ظهرت وهي تنطق الشهادتين بأحد مساجد فرنسا، موضحة أنها دخلت الإسلام منذ عدة أشهر.

وقالت «مارين»: «إن هناك طرقًا يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله»، لافتة إلى أن الكثير من الناس على دراية بدخولها الإسلام منذ عدة أشهر، إلا أن البعض لم يعرف، وكثيرًا ما كانوا يوجهون لها أسئلة حول تلك الخطوة، ما دفعها إلى الإعلان بشكل رسمي، وتوثيق لحظة نطقها للشهادتين بالمسجد.

وأوضحت أنها أحبت الدين الإسلامي، وأن قرارها جاء اختيارًا للروح والقلب والعقل، لافتة إلى أنه تبع ذلك إعادة التفكير في أولوياتها واختياراتها في الحياة.

وعلى الفور بدأ البحث عن مارين الحُمر التي ارتبط اسمها قديمًا بلاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي، وخلال الساعات الماضية بإشهار إسلامها.

من هي مارين الحيمر؟

يرصد «هُن» العديد من المعلومات عن مارين الحيمر، وفقًا لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»:

- عارضة أزياء فرنسية.

- ولدت في مدينة بوردو في فرنسا.

- تعيش بين باريس ودبي.

- تبلغ من العمر 28 عاما. ‏

- ترجع أصولها من والدها إلى المغرب ومصر، بينما والدتها فرنسية.

- تعبر عادًة عن حبها للسفر، حيث زارت بالي، وجنيف، ومصر، والعديد من البلدان العربية والأجنبية.

- دومًا تفخر بجذورها المصرية، عبر السوشيال ميديا، إذ تشارك جمهورها بصور من داخل الأماكن التاريخية في مصر، مثل: الأهرامات، والحسين، وبالمراكب في النيل.

- لها شقيقة توأم تُدعى أوشين الحيمر.

- تعمل في مجال الموضة وعروض الأزياء.

- عملت كممثلة إذ رافقت شقيقتها في التمثيل في تليفزيون الواقع.

- خضعت للعديد من العمليات التجميلية التي غيرت ملامحها وشكل جسدها تمامًا، منها تجميل الأنف والأسنان.

- تعرضت للعنف الأسري، على يد زوجها السابق جوليان جيرادو عام 2020.

- بدأ رواد «تويتر»، يتداولون أنباء ارتباط أشرف بن شرقي ومارين الحيمر، منذ أكثر من عامين.

- يتابع حسابها على موقع «إنستجرام»، ما يزيد عن مليون شخص.