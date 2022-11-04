هل الحزن يسبب أمراض القلب ومن الأكثر عرضة النساء أم الرجال؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعور بالحزن أو الاكتئاب لا يتوقف عند سن معين ولا ينتهي عند لحظة الحزن فأثر الشعور النفسي السيء ممتد وقد تترتب عليه الكثير من الأمراض مثل التعرض إلى أمراض القلب، حيث ترتبط تلك المشكلات النفسية بزيادة خطر الإصابة ببعض المشكلات المرتبطة بالقلب، وفي خلال السطور التالية سنتعرف هل الحزن يؤدي لأمراض القلب ومن الأكثر عرضه النساء أم الرجال.

يتزايد التساؤل حول هل الحزن يسبب أمراض القلب أم لا لما تعرضت له الطفلة من وفاة إثر أزمة قلبية شديدة بسبب الحزن الشديد، وفي هذا الصدد قال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب خلال برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc، إن خطورة وتأثير الزعل أو الحزن على الصحة شديد مشيرًا إلى أنه الحزن أحد أكبر وأول الأسباب التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب.

وأضاف «الغمراوي» أنه يسبب الحزن الأمراض القلبية بسبب إنه عندما يتأثر الشخص ويحزن يزداد الأدرنالين في الجسم ويزيد من ضربات القلب مما يؤثر على ضغط الدم ويؤثر على الشرايين التاجية نفسها التي تؤثر سلبًا على حالة القلب، وقد تصل للوفاة في بعض الأحيان، وكلما كان العمر أكبر والتاريخ العائلي المرضي كبير يصبح التأثر أشد.

وأوضح «الغمراوي»، أن متلازمة القلب المكسور حالة مؤقتة وتنشأ عن الحزن ويحدث فيها تقلص للشرايين التاجية، وتؤثر على عضلة القلب بسبب التأثير الشديد على البطين الأيسر للقلب مما يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، والمرأة تكون أكثر حساسية من الرجل خاصةً بعد سن ال50 وانقطاع الطمث لأن هرمون الأستروجين يقل دومًا بسبب شدة التوتر والضغوطات الحياتية.

وبحسب موقع «Harvard Health Publishing» الخاص بالصحة إن المرأة أكثر عرضة لأمراض القلب أكثر من الرجل لأنها قليلة النشاط خارج المنزل لذلك يجب تغيير العادات الخاطئة الخاصة بنمط الحياة بشكل تدريجي والحصول على 30 دقيقة على الأقل يوميًا من التمارين معتدلة الشدة مثل المشي السريع.

كما يجب الإلتزام بنظام غذائي صحي قليل الدهون وغني بالألياف بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لخفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة وزن الجسم الصحي وتقليل التوتر والاكتئاب.