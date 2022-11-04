دكتور تغذية يحذر من وضع الأرز في الثلاجة وإعادة تسخينه: يسبب مشاكل صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأرز من الأكلات الشعبية والأساسية في حياة عدد كبير من الأشخاص، ويعملون على تناوله تقريبًا يوميًا مع الخضراوات واللحوم وغيرها، ما يجعل البعض يطهون كميات تكفي يومين أو ثلاثة ويحتفظون به في الثلاجة، وتسخينه لوجبة الغذاء، دون معرفة المشكلة الصحية وراء ذلك.

وحذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، من عادة يفعلها الكثيرون عند تناول الأرز، وهي وضع الأرز المتبقي في الثلاجة وإعادة تسخينه عند الاحتياج أكثر من مرة، حيث إنها تسبب مشاكل صحية.

تحذير من تسخين الأرز عدة مرات

وشرح أستاذ علوم الأغذية أن تسخين الأرز أكثر من مرة، يؤدي إلى تكوين بكتيريا يطلق عليها «باسيلس سيرس»، ومع تكرار هذه العادة تسبب على المدى البعيد التسمم بسبب تراكمها بالجسم، عند كل مرة يعمل فيها الشخص على تناول الأرز المعاد تسخينه.

كيفية تجنب مخاطر هذه البكتيريا

ونصح الحوفي بتجنب مشاكل بكتيريا «باسيلس سيرس»، السامة، عن طريق تسخين الأرز مرة واحدة فقط بعد عملية الطهي الأولى: «تاخد الكمية اللي انت عايزها على ادك وتسخينها مش كل شوية تسخينها عشان تأكل أو لربات البيوت مش كل ما حد يجي عايز ياكل تسخني لي الأرز كذه مرة، هي مرة واحدة بعد عملية طبخه».