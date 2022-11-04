الامارات | بعد أسبوع من تقاعده..ضابط شرطة يبيع المخدرات لطلبة المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر ضابط شرطة متقاعد تم القبض عليه بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد أقل من أسبوع على تقاعده من إدارة شرطة كاليه الحكم عليه بأكثر من اثنتي عشرة تهمة جنائية.

وأقر جيفري بيشوب، 55 عامًا بأنه مذنب في الاتجار بالمخدرات وإعدادها، وسرقة المخدرات، وتهم متعددة بتلقي ممتلكات مسروقة.

وتم القبض على بيشوب، بعد أن شوهد وهو يبيع المخدرات لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في ساحة انتظار مدرسة ثانوية في هارينغتون.



وقالت الشرطة وفقا لمجلة "سليت ريبورت" إن المخدرات، التي كانت داخل زجاجة ، تضمنت 27 حبة أسيتامينوفين وهيدروكودون وثلاث أكياس من الفنتانيل، وهو مادة أفيونية صناعية أقوى 100 مرة من الهيروين.

وعندما نفذت الشرطة مذكرة تفتيش في منزله بعد بضعة أيام، عثروا على 15 بندقية تم الإبلاغ عن سرقتها في مقاطعتي هانكوك وواشنطن على مدى السنوات الأربع الماضية وصادرتهم، إضافة لمسدسات مسروقة من مراكز الشرطة، وعمل بيشوب لحوالي 25 عاما كضابط شرطة في عدد كبير من مراكز الشرطة.