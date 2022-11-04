منها بوت تشيلسي.. 3 أنواع من الأحذية النسائية موضة هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - لا تكتمل إطلالة المرأة الأنيقة والرقيقة من دون اختيار حذاء مناسبا، ولهذا جمعنا أبرز الأنواع التي تعد من أبرز الموضة النسائية في خريف وشتاء هذا العام.

حذاء "ماري جين"

أفادت مجلة “Jolie” بأن حذاء "ماري جين" (Mary Janes) يمثل نحم موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حذاء ماري جين، الذي تربع على عرش الموضة في الثلاثينيات من القرن الماضي، يمتاز بإبزيم على منتصف القدم، مشيرة إلى أن الحذاء، الذي كانت ترتديه المرأة في طفولتها، لا سيما في مرحلة المدرسة، يطل هذا الموسم بوجه جديد ليمتاز بطابع عصري؛ حيث إنه يتألق بألوان زاهية كالوردي أو يتلألأ بمظهر الطلاء اللامع أو يخطف الأنظار إليه من خلال النعل الضخم والسميك "بلاتوه".

ويمتاز حذاء ماري جين بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع تنورة قصيرة أو سروال جينز ذي قصة مستقيمة أو سروال قماشي ذي أرجل واسعة، كما أنه يتناغم مع فساتين السهرات.

بوت قائدي الدراجات النارية

أوردت مجلة “Elle” أن بوت قائدي الدراجات النارية يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في شتاء 2022-2023 ليمنح المرأة إطلالة جريئة على غرار نجمات الروك.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بوت قائدي الدراجات النارية يمتاز بساق واسعة ومقدمة مستديرة، كما أنه يزدان بالأبازيم والحلقات المعدنية والبراشيم.

وأشارت “Elle” إلى أن بوت قائدي الدراجات النارية يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع سروال جينز ممزق، بينما يمكن تنسيقه مع تنورة قصيرة أو فستان للحصول على إطلالة أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة.

ولتأكيد طابع الروك الجريء يمكن تنسيق بوت قائدي الدراجات النارية مع سروال جلدي وجاكت جلدي أيضا.

بوت تشيلسي

ويتربع بوت تشيلسي (Chelsea Boots) على عرش موضة الأحذية النسائية في خريف وشتاء 2022-2023 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تخطف الأنظار.

وبوت تشيلسي هو بوت بلا أربطة يشتمل على قطعتين مرنتين على جانبيه ويمتاز بنعل عريض، مما يمنح المرأة إحساسا بالراحة أثناء المشي، مشيرة إلى أنه يطل هذا الموسم بساق طويلة تتخطى الكاحل.

يمتاز بوت تشيلسي يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بنطال جينز وبلوفر ذي رقبة مستديرة، كما يمكن الحصول على إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة من خلال تنسيقه مع تنورة قصيرة وجاكت جلدي. ويمكن أيضا الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بليزر وبنطال بذلة.

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