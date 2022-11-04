الطريقة الصحيحة لري النباتات في البيت.. اتحضري للأخضر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أيام قليلة تفصلنا عن مؤتمر قمة المناخ cop27، التي تستضيفها مصر على أرض شرم الشيخ، لمجابهة التغير المناخي الذي يعد كارثة عالمية تأثر بها ملايين الأشخاص في شتى بقاع الأرض، الذين اضطروا للنزوح من منازلهم قصرا بفعل الفيضاتات والجفاف، وحاولت مصر التصدي لتلك الأزمة من خلال مبادرة «اتحضر للأخضر» ، لتكن أول مبادرة بيئية في تاريخها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف لتغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين وخصوصًا الشباب، وحثهم على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

حدد المهندس هشام يحيى، عضو مؤسس مبادرة «شجرها» بمؤتمر المناخ، الطريقة الصحيحة لري النباتات التي تزرعها السيدات وربات المنازل، خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز»، قائلا: «طريقة التعامل مع الزرع الذي يوجد داخل قصيص، من خلال فتحات التهوية التي تتواجد يداخله لتصريف المياه الزائدة عن احتياج النبات، حتى لا تؤثر على المكان الموجودة بها، هناك نظم مختلفة لنظم الزراعة وحديثة وموفرة للمياه والطاقة لا تؤذي ولا تضر بالمكان فضلا عن إعادة تدوير للمكان، حتى يمكن إعادة استخدام المغذيات مع البداية تكون مكلفة لكن يمكن التحايل عليها من خلال استخدام الأخشاب الزائدة عن الحد والفائضة يمكن استخدامها وإعادة تدويرها لتأهيلها للزراعة».

«حولي سطح منزلك لمظهر لائق مفيد للبيئة ومتحضر للأحضر وللمناخ»، عبارة واصل من خلالها المهندس هشام يحيى الحديث عن كيفية زراعة وري النبات: «فارق التربة يختلف حسب الفصل الذي نتواجد به سواء فصل الصيف أو الشتاء، يمكن وضع مياه بداخله كل يومين وفي الصيف في اليوم مرتين، لا يجب وضع كميات كبيرة للنبات في ضوء الشمس، لأن المياه تسخن نتيجة درجة الحرارة العالية، وتفسد جذور النبات وتؤثر عليها بالسلب مما يتسبب في وفاتها».