في عيد الحب المصري.. صفات رجل برج العقرب: جدع وشهم لكن احذري بعض صفاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل اليوم 4 نوفمبر المصريون بعيد الحب المصري، الذي دعا إليه الصحفي مصطفى أمين، محاولًا لم الشمل بين الشعب، مناديًا بالحب والتعبير عنه، حتى لا يتذوق شخص مرارة الوحدة، وعادًة ما يمثل عيد الحب للكثير يومًا للاحتفال، أو للاعتراف، أو حتى التفكير في الحب، وصفات الشريك.

ويأتي تاريخ عيد الحب المصري، مع شهر ميلاد أصحاب برج العقرب، الذي يأتي على قائمة الأبراج الأكثر إحساس وشعور بالحب، على الرغم من المشكلات والعقبات الكثيرة التي تواجهه.

وكثيرًا ما تبحث الفتيات على صفات الشريك من خلال علم الفلك والأبراج، لمعرفة مدى التوافق بينهما، وخاصة صفات رجل العقرب.

في عيد الحب.. رجل برج العقرب

ويحتفل أصحاب برج العقرب خلال الأيام الحالية بعيد ميلادهم، حتى منتصف شهر نوفمبر الحالي، ودومًا ما يثير رجل برج العقرب الكثير من الجدل حوله، بشأن صفاته وطباعه، التي ربما لا تتناسب مع الكثير من السيدات، بسبب اختلاف الطباع والصفات بينهم ما يولد المشكلات عادًة.

وكانت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، حذرت من صفات رجل برج العقرب، خلال حديثها لـ«هن»: «أغلبهم مش بيفكروا في الحب السوي النظيف، بالعكس بيتمادوا ولا يحترموا خصوصية الطرف الآخر رغم محاولاتهم الاحتفاظ بخصوصيتهم، غير تعامله مع الطرف التاني بشكل يرمز للارتباط دون أن يصرح حتى لا تُحسب عليه كلمته».

وتابعت عبير فؤاد: «رجال برج العقرب يتصفون بالجدعنة والشهامة مع الطرف الآخر، حتى لو هو سبب أزمتك هتلاقيه عاوز يساعدك».

وأشارت خبيرة الأبراج لتملك الشك منهم: «شكاك وخواف، عاوز يحط اللي معاه تحت الميكرسكوب، ويتحكم فيها لكن هي متعرفش عنه حاجة إلا اللي عاوز يقولها، وممكن يعرف غيرها بعد الجواز».

مواصفات رجل برج العقرب

وكانت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، سردت من قبل لـ«هن» عدة صفات يتسم بها رجل برج العقرب، والتي جاءت على النحو التالي:

- ما بداخله لا يظهر، بل يتظاهر بعكس ما يشعر به من ضعف أو إحساس، ويظهر كأنه شخص قوي ومرح.

- يمتلك قوة إرادة وعزيمة كبيرة.

- لديه ثبات في الطاقة إلى الوصول لهدفه.

- لديه روح قتالية وإصرار للوصول إلى الهدف.

- ذكي جدا، يمكنه فهم مشاعر الطرف الآخر والتعامل معه.

- لديه تمرد وغيور على من يحبهم.

- يسيطر عليه حب التملك والشك.

- شخص انتقامي.

- يقف وقت الأزمات.

ما الأبراج التي تتوافق مع رجل العقرب؟

وعن الأبراج التي تتوافق سماتها مع رجل برج العقرب، اشارت عبير فؤاد لـ3 أبراج، جاءت على النحو التالي:

برج الحوت

برج العذراء

برج الجدي