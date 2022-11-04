«أمهات مصر»: أولياء أمور طلاب صعوبات التعلم ADHD يطالبون الوزير بتوفير متخصصين

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إنها تلقت شكاوي من بعض أولياء أمور طلاب صعوبات التعليم ADHD بالمدارس.

وأضافت عبير مؤسس اتحاد أمهات مصر، أن الشكوي تضمنت: ضرورة الاهتمام بأطفال صعوبة التعليم بالمدارس حالات ADHD، مطالبين بمناهج تناسب استيعابهم وكذلك توفير متخصصين في كل مدرسة.

وأكد أولياء أمور الطلاب أنهم يحتاجون لمعلم يوصل المعلومة بطريقة بسيطة ويتعاملون معهم بدرجة تفهم كبيرة وبصبر بالغ حتي يستوعبوا الدرس، مناشدين وزير التربية والتعليم بالنظر في مطالبهم، وذلك في بيان صادر عن عبير أحمد.

وفي سياق آخر، واصل طلاب صفوف النقل أداء إختبارات شهر أكتوبر، وسط إهتمام من جانب أولياء أمور الطلاب في مختلف المراحل، خاصة أنها أول إختبارات شهرية في العام الدراسي اسي الجديد 2022-2023.

وكانت طالبت الوزارة وفق خطاب موجه للمديريات التعليمية بإتخاذ الإجراءات اللازمة واستغلال كافة الموارد المتاحة بموازنة المديرية، لطباعة الامتحانات بالإدارات التعليمية وتذليل أي عقبات في سبيل إتمام الامتحانات على أكمل وجه، وذلك بعد شكاوي أولياء الأمور.