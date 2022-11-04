وصفات طبيعية لترطيب البشرة في الشتاء.. أبرزها الحليب والصبار

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع انخفاض درجات الحرارة، تبحث السيدات على وصفات طبيعية لترطيب البشرة في الشتاء، إذ يعانين من جفافها بشكل كبير، وتكون القشور والجلد الميت، بسبب قلة الترطيب فضلًا عن تغيرات الطقس التي تسبب الحكة والالتهابات.

وصفات طبيعية لترطيب البشرة فى الشتاء

ويقدم «هُن» في السطور التالية وصفات طبيعية لترطيب البشرة فى الشتاء، على النحو التالي:

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية

إليكِ وصفات طبيعية من الحليب والصبار لترطيب البشرة الدهنية، وفقًا لخبير الجلدية أحمد صلاح.

الحليب لترطيب البشرة الدهنية

ضعي بضع قطرات من عصير الليمون إلى ربع كوب من الحليب الطازج

تخلط المكونات جيدا وتوضع على الوجه

اغسليه بالماء بعد 10 دقائق.

الصبار لترطيب البشرة

اخلطي ملعقة صغيرة من جل الصبار، واثنين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا وملعقة كبيرة من الماء.

اذيبي الخليط خلال وضعه في حمام مائي.

اتركيه ليبرد وتضاف باقي المكونات وتخلط جيدًا.

ضعي المرطب على وجهك ورقبتك، كل ليلة قبل النوم.

ترطيب البشرة الجافة جداً

كان الدكتور أحمد صلاح استشاري جراحة التجميل، قدم لـ«هن»، عدة نصائح لترطيب البشرة الجافة جداً، جاءت على النحو التالي:

- تناول 8 أكواب من الماء في اليوم لإعطاء نضارة وترطيب للعناية بالبشرة.

- غسل الوجه وتجفيفه بمياه دافئة.

- حاولي إدخال حمض الكولاجين وفيتامين ج في الطعام لروتين بشرتك اليومي للترطيب.

- استخدمي واقي للشمس بطريقة دائمة.

- إتباع نظام غذائي صحي وغني بالخضروات والفيتامينات يعكس بشكل إيجابي ترطيب البشرة ويُساعد في الحفاظ على رطوبتها.

ماسك لترطيب الوجه وتفتيحه

طبقي وصفة لتفتيح البشرة بالنشا وماء الورد، الجدير بالذكر إن ماسك النشا وماء الورد يعد مرطب جيد ووسيلة تفتيح لكل أنواع البشرة، طبقيه على النحو التالي:

نظفي وجهك جيدًا بالغسول الخاص بنوع بشرتك قبل وضع الماسك.

امزجي ملعقة كبيرة من نشا الذرة مع ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ضيفي نصف ملعقة صغيرة من العسل للخليط السابق.

ضعي الماسك على بشرتك لمدة 20 دقيقة، حتى يجف.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لإغلاق المسام.

وصفات لترطيب البشرة الدهنية

قناع القهوة والعسل والسكر: المكونات:

كوب مسحوق القهوة

كوب السكر البني

ملعقتين عسل

3 ملاعق زيت زيتون

طريقة تحضير الماسك:

في وعاء عميق ضيفي القهوة مع السكر البني.

ضيفي العسل الخام وزيت الزيتون واخلطي جميع المكونات بشكل جيد.

طبقي خليط القهوة على وجهك وعنقك.

دلكي الخليط بلطف في حركات دائرية بأطراف أصابعك لبضع دقائق.

اتركِ الخليط لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

كرري القناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.