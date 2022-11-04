الفصال العظمي يهاجم الشباب أيضا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العظام إن الفصال العظمي لا يقتصر على كبار السن فقط، وإنما يهاجم الشباب أيضا.

وأوضحت الرابطة أن الفصال العظمي المعروف أيضا باسم "التهاب المفاصل التنكسي" عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام. إن تآكل هذه الطبقة الواقية بسبب المرض يؤدي إلى احتكاك الأنسجة العظمية، ويصحب الاحتكاك التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب في الآلام.

وأضافت الرابطة أن جميع المفاصل في الجسم معرضة لتغيرات وتلف في النسيج الغضروفي، ولكن أكثر المفاصل شيوعا بالإصابة بهذا المرض هي مفاصل الركبة والورك لكونهما أكثر المفاصل تحملا لوزن الإنسان.

وتكمن أسباب الإصابة بالفصال العظمي لدى الشباب في البدانة والإصابات الرياضية مثل تمزق الرباط الصليبي وإصابات أربطة الكاحل وتشوهات الساقين مثل الساقين على شكل حرف X أو على شكل حرف O.

وتتمثل أعراض الإصابة بالفصال العظمي في خشونة المفاصل والألم أثناء المشي، كما قد يشعر المرضى بطقطقة الركبة وأحيانا بانقباضات لاإرادية للعضلات.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب من أجل إيقاف تآكل المفاصل. وتتوفر خيارات علاجية عديدة بدءا من العلاج الطبيعي وممارسة الرياضات الصديقة للمفاصل كالسباحة وركوب الدراجات الهوائية وتدريب العضلات مرورا بتنظير المفاصل طفيف التوغل ووصولا إلى زرع الخلايا الغضروفية وتركيب مفصل اصطناعي.