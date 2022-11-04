أسماء شهور السنة في علم الفلك.. أبرزها «الذئب والقندس والبارد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين «قمر الثلج وقمر الفراولة وقمر القندس».. أسماء أطلقها السكان الأصليون لأمريكا الشمالية أو الهنود الحمر كما يطلق عليهم على أشهر السنة على سبيل المثال شهر ديسمبر يطلقون عليه اسم «القمر البارد»، حيث ارتبطت بالنسبة لهم بالحدث الموجودة في هذا التوقيت.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أغرب أسماء الأشهر التي أطلقها الهنود الحمر ولاتزال تستخدم حتى الآن في علم الفلك والسبب وراء هذا الاسم أي المقصود منه.

أسماء الأشهر في علم الفلك

شهر يناير هو «القمر الذئب»

أطلق الهنود الحمر على شهر يناير القمر الذئب نتيجة البدر في شهر يناير هذا الاسم، نتيجة عِواء الذئاب الجائعة بمنتصف فصل الشتاء.

شهر فبراير هو «قمر الثلج»

أطلق على فبراير اسم «قمر الثلج»، بسبب برودة الجو في هذا الوقت وهطول الثلوج بأمريكا الشمالية.

شهر مارس هو «قمر الدودة»

أطلق الهنود الحمر على مارس قمر الدوددة، نتيجة اكتشافهم مسارات الدود بالأرض التي بدأ يذوب عنها ثلج الشتاء.

شهر أبريل هو «القمر الورد»

أطلق على شهر أبريل «القمر الورد» بسبب تفتح الزهور البرية الوردية هذه الفترة.

شهر مايو هو «قمر الزهرة» أو «قمر زراعة الذرة»

أطلق على شهر مايو قمر الزهرة أو زراعة الذرة بسبب انتشار الزهور المتنتوعة من ألوان وأشكال هذه الفترة بكل الأماكن، كما أنه كان مناسب هذا الوقت لزراعة الذرة.

شهر يونيو هو «قمر الفراولة»

أطلق على يونيو اسم قمر الفراولة لبداية موسم فاكهة الفراولة في هذا التوقيت.

شهر يوليو هو «قمر الرعد»

أطلق على شهر يوليو اسم قمر الرعد بسبب حدوث عواصف رعدية في هذا التوقيت ببعض المناطق.

شهر أغسطس هو «قمر سمك الحفش»

أطلق قبائل الصيد بأمريكا الشمالية، قمر سمك الحفش بسبب توافر هذا النوع من الأسماك بكميات كبيرة خلال هذا الشهر.

شهر سبتمبر هو «قمر الحصاد» أو «قمر الذرة»

يعتبر شهر سبتمبر أي قمر الحصاد كما أطلقوا عليه أكثر شهرة كونه يشير إلى ذلك الوقت من العام، حيث يتساوى فيه الليل بالنهار بفصل الخريف، وكذلك جمع المحصول وتحديدا الذرة لذا يطلق عليه أيضا قمر الذرة.

شهر أكتوبر هو «قمر الصياد» أو «قمر الدم»

أطلق على أكتوبر اسم قمر الصياد أو قمر الدم لأنه الوقت المفضل لاصطياد الغزال والثعالب.

شهر نوفمبر هو «قمر القندس»

ذكرت خبيرة الأبراج أن هناك روايتان عن اسم قمر القندس، الأولى أن عمل الهنود الحمر على نصب الفخ لحيوان القندس هذا التوقيت، والثانية أن نتيجة زيادة نشاط القندس هذه الفترة.

شهر ديسمبر هو «القمر البارد»

شهر ديسمبر بعتبر آخر الأشهر لذا أطلق عليه اسم القمر البارد لأنه بمجيئه يعلن بداية الشتاء والأجواء الباردة.