أشياء احرصي على تنظيفها في منزلك بعد التعافي من المرض.. أهمها «الريموت»

القاهرة - سمر حسين - صحة

لم يكن معظم الناس يعيرون اهتمامًا بالأشياء من حولهم بعد التعافي من الأمراض، لكن بعد انتشار الفيروسات ومتحوراتها في الـ3 سنوات الأخيرة حيث يجب عليهم التنظيف والعناية بأدق الأشياء الموجودة حتى لا تنتقل الفيروسات مرة أخرى، وهذا ما نصح به الأطباء خلال فترة كورونا، لكن ليس الاهتمام فقط بكورونا وإنما حتى الإنفلونزا والبرد الموسمي يجب تطهير الأدوات المستخدمة أثناء الإصابة وبعد التعافي، وفي التقرير التالي يقدم «هن» أهم الأدوات المنزلية التي يجب أن تحرص على تنظيفها بعد التعافي من المرض.

أهم الأدوات التي يجب تطهيرها بعد التعافي من المرض

من أهم الأدوات التي يجب تطهيرها بعد التعافي من المرض سواء كان فيروس كورونا أو فيروسات موسمية هو جهاز التحكم عن بعد أو الريموت، والذي غالباً ما يستخدمه المريض بكثرة أثناء فترة المرض وهو مستلقي على سريره ويتصفح قنوات تلفزيونية مختلفة، وبهذه الطريقة تصل الجراثيم إلى جهاز التحكم عن بعد، من الأفضل مسحه بمطهر بعد التعافي من المرض أو خلال الحياة اليومية مرة واحدة في الأسبوع، وفقًا لموقع «دويتشه فيله» الألماني.

الهاتف المحمول والكمبيوتر وباقي الأجهزة الإلكترونية

تتخذ الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض الأسطح مثل الهاتف المحول والكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية مقرًا لها طيلة الإصابة بالمرض، لذلك من الأفضل استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة وتنظيف الشاشة أو السطح كما يمكن استخدام قطعة قماش مبللة وتنظيف العدسة وكذلك ظهر الجهاز والأمر نفسه ينطبق على الهواتف المحمولة أيضاً.

مقابض الأضواء ومفاتيح الإضاءة

لا تنس تنظيف مقابض الأضواء والأبواب ومفاتيح الإضاءة فقد يتجاهلها الكثر لكنها واحدة من أسباب إنتقال المرض لأنها عرضة لتلامس الأيدي، يجب مسحهم بمواد مطهرة بعد التعافي من المرض، حتى لا تخاطر بالإصابة بالمرض مجددًا ولا تنقل العدوى لمن هم بالمنزل

سلة المهملات

يكثر استخدام سلة المهملات عند الإصابة بنزلات البرد بسبب كثرة إستخدام المناديل، لذلك عندما يمتلىء كيس سلة المهملات، يتم التخلص منه ويوضع كيس جديد مباشرة لكن عليك أولاً تطهير سلة المهملات قبل ذلك بشكل صحيح، لأن العديد من الجراثيم تتعلق في السلة عند إزالة كيس القمامة.

أهمية تطهير الأسطح بعد الإصابة بالعدوى

قال الدكتور مجدي بدران إستشاري المناعة خلال برنامج «الحياة اليوم»: « تطهير الأسطح و الأيدي ضروري لأن الفيروس ممكن يقعد على السطح من 3 ساعات إلى 3 أيام، وممكن يقعد على الجلد 21 يوم، عشان كدا لازم تطهير الأسطح أول بأول»