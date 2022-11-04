ربة منزل تضع خطة لميزانية اقتصادية سليمة لمصروف المنزل: «هيكفي ويفيض»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث ربات البيوت عن طرق تساعد على تنظيم مصروف المنزل بما يتناسب مع المبلغ الذي يتركه زوجها لها، تستطع من خلاله شراء السلع والمنتجات الغذائية، بخلاف توفير المبلغ الخاص بفواتير الكهرباء والغاز والمياه، ولا يُحدث عجز في منتصف الشهر.

تحدثت منى رمضان سعد، ربة منزل عن خطوات وأفكار ذكية للتوفير في ميزانية المنزل، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ تقول: «البيت كيان الست، هي المسؤولة عن المالية ومستلزماته، لديها الحكمة والقدرة في الإدارة، لابد من المواجهة بالمبلغ المتاح على حسب إمكانية الزوج، في البداية يتم تقسيمها للمتطلبات الأساسية من الكهرباء والإنترنت والغاز والماء، مع الترشيد في الإضاءة للتوفير، يجب عدم دفع مبالغ طائلة في الباقة الشهرية الخاصة بإنترنت الهاتف المحمول، ويقتصر على باقة الإنترنت المنزلي، ويمكن الاقتصاد في فواتير الكهرباء من خلال عمل توصيلة لاستخدامها في الغسيل سواء الملابس أو الأطباق والتنظيف وغسل الفواكه والخضراوات، ما عدا مياه الشرب».

نصائح لميزانية سليمة إقتصادية

«استخدمي مسحوق الغسيل العادي وضيفي معلقة ملح ليمون يغني عن المسحوق الخاص بالأوتوماتيك»، كانت تلك النصيحة التي حددتها ربة المنزل منى رمضان، للتحايل على الحالة الاقتصادية، مضيفة: «اشتري حبيبات من العطار، لمنع الرغوات التي تخرج من الغسالة أثناء الغسيل، موفرة على ربة المنزل، بخلاف توفير الزيوت من خلال عدم قلي البطاطس وإنما يفضل طهيها داخل الفرن، واستخدام السلع الغذائية التي يتم توفيرها من خلال منافذ التموين».

قسمي الفراخ على مرات مختلفة.. استفيدي من العروض

وفيما يخص السلع الغذائية المهمة من اللحوم والدواجن، قالت ربة المنزل منى رمضان: «هناك أشياء طويلة الأجل تستخدم لأطول فترة ممكنة مثل المساحيق، والتي يمكن شراؤها من خلال العروض التي تتيحها السوبر ماركت، يمكن عمل ميزانية بالأسعار والسلع التي يحتاجها المنزل، لا يشترط تناول اللحوم والفراخ يوميا، يمكن شراؤها من أماكن الدعم للطبقة المتوسطة، يمكن تقسيم البروتينات ما بين 3 فرخات في الشهر، وتقسيمها على عدد الأفراد في الأسرة حتى تكون فائضة وإعدادها بأكثر من طريقة ووصفة، كل تلك الأشكال تتناسب مع المصروف وميزانية المنزل».