حذاء "ماري جين" نجم الموضة النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة “Jolie” بأن حذاء "ماري جين" (Mary Janes) يمثل نحم موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2022-2023 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة ورقيقة تستحضر في الذهن ذكريات الطفولة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حذاء ماري جين، الذي تربع على عرش الموضة في الثلاثينيات من القرن الماضي، يمتاز بإبزيم على منتصف القدم، مشيرة إلى أن الحذاء، الذي كانت ترتديه المرأة في طفولتها، لا سيما في مرحلة المدرسة، يطل هذا الموسم بوجه جديد ليمتاز بطابع عصري؛ حيث إنه يتألق بألوان زاهية كالوردي أو يتلألأ بمظهر الطلاء اللامع أو يخطف الأنظار إليه من خلال النعل الضخم والسميك "بلاتوه".

ويمتاز حذاء ماري جين بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع تنورة قصيرة أو سروال جينز ذي قصة مستقيمة أو سروال قماشي ذي أرجل واسعة، كما أنه يتناغم مع فساتين السهرات.

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