الكونسيلر.. عصا سحرية لإخفاء عيوب البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Woman” النمساوية أن الكونسيلر يعد بمثابة عصا سحرية لإخفاء عيوب البشرة مثل الهالات الداكنة ومواضع الاحمرار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن إخفاء الهالات الزرقاء تحت العين بواسطة كونسيلر بدرجات الأصفر، بينما يمكن إخفاء الهالات البنية بواسطة كونسيلر بدرجات الأحمر أو البرتقالي.

أما مواضع الاحمرار بالبشرة كالبثور فيمكن إخفاؤها بواسطة كونسيلر بدرجة الأخضر.

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