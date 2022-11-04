هذا الطعام "خارق".. مفتاح الرشاقة وكنز الفيتامينات والمعادن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال مركز الصحة الألماني إن البروكلي يعد طعاما خارقا؛ حيث إنه قليل السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات والمعادن ويساعد في محاربة أمراض عدة كالسرطان.

وأوضح المركز أن البروكلي يعد بمثابة مفتاح الرشاقة بفضل قلة سعراته الحرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام منه على 34 سعرا حراريا فقط، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تعمل على إطالة الشعور بالشبع وتحد من نوبات الجوع الشديد، مما يساعد على إنقاص الوزن. وتتمتع الألياف الغذائية أيضا بتأثير إيجابي على صحة الأمعاء؛ حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم تحفيز عملية الهضم.

ويعد البروكلي أيضا كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنه غني بفيتامين K المهم لصحة العظام والقلب والكلى وتخثر الدم، وحمض الفوليك المهم لوظيفة الخلايا وصحة النساء في فترة الحمل، وفيتامين C المهم لجهاز المناعة، والبوتاسيوم المهم للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر البروكلي بمركبات النبات الثانوية، التي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للميكروبات ومثبط للالتهابات، ومن ثم تحمي على سبيل المثال من السرطان وأمراض الأمعاء.

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