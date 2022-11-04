3 تمارين لتقوية أعصاب اليد.. تخفف الألم وتسهل الحركة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر اليد هي المساعد الأول في حياة الإنسان نظرًا لاعتماده الكلي عليها، ولهذا تتعرض الأعصاب الموجودة فيها للإجهاد وتحتاج إلى بعض التمارين التي تعيد لها نشاطها وحركة الأعصاب بشكل طبيعي، وهي مجموعة من التمارين السهلة التي يمكنها تنشيط راحة اليد، والأصابع وتقوية الأعصاب الموجودة بهما، وفي هذا التقرير يقدم «هن» أهم تلك التمارين وفقًا لموقع «healthline»

تمارين قبضة اليد

تعتبر تمارين قبضة اليد والأصابع من التمارين التي تساعد على تقوية الأعصاب وزيادة نطاق الحركة وتسكين الألم، لذلك يفضل قبض اليد ولف الإبهام بجميع الأصابع لكن دون الضغط بشكل مؤلم والاستمرار لمدة 30 إلى 60 ثانية على الأقل، ثم راحة اليد مرة أخرى، وتكرار هذه الحركة حوالي أربع مرات على الأقل.

تمارين راحة الأصابع

التمرين الثاني من التمارين التي تقوي أعصاب اليد هو تمرين راحة الأصابع، والتي تساعدها في تخفيف الألم وتحسين نطاق الحركة في اليدين، حيث تتم من خلال وضع راحة اليد على طاولة أو سطح مستوي، فرد الأصابع بلطف دون الضغط على المفاصل والاستمرار لمدة 30 إلى 60 ثانية، ثم تغيير الوضع، وتكرار هذه الحركة أربع مرات على الأقل.

تمرين رفع الإصبع

يستخدم هذا التمرين للمساعدة في زيادة نطاق الحركة ومرونة الأصابع، حيث يتم وضع اليد بشكل مسطح وراحة اليد للأسفل، ثم رفع إصبع واحد تلو الآخر برفق من على الطاولة ثم خفضه، ويفضل تكرار هذه الحركة من 8 إلى 12 مرة في كل يد.

أضرار طرقعة الأصابع وعدم التعامل مع اليد برفق

بعد معرفة التمارين التي تساعد في تقوية أعصاب اليدين، يجب أيضًا الحرص في التعامل بها وعدم طرقعة اليدين باستمرار، وذلك لأنها تؤدي إلى حدوث العجز والشيخوخة المبكرة بالأصابع، بالإضافة إلى تسريع التقدم بالسن وحدوث ارتجاف ورعشة في الأصابع

في تصريح سابق لـ«هن» حذرت الدكتورة أسماء عادل أخصائية العلاج الطبيعي من عادة فرقعة الأصابع، وذلك لأنها تسبب أضرار كثيرة للشخص وخاصة في أنسجة وأربطة المفاصل، ونصحت بالابتعاد عنها واستبدال هذه العادة بأمر آخر.