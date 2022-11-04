نقص البوتاسيوم يهدد صحة قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

حذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن نقص البوتاسيوم يهدد صحة القلب؛ حيث إنه يؤدي إلى اضطرابات نظم القلب (مثل خفقان القلب)، والتي قد تؤدي في أسوأ الحالات إلى موت القلب المفاجىء.

وأوضحت المؤسسة أن نقص البوتاسيوم في الجسم قد يرجع إلى أسباب بسيطة مثل التعرق الشديد أو القيء أو الإسهال أو تناول أدوية مدرة للبول أو أسباب خطيرة مثل اضطرابات وظائف الكلى.

وتتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في التقلصات العضلية وارتفاع ضغط الدم واضطرابات سريان الدم ومشاكل الدورة الدموية والخدر والوخز في الذراعين والساقين، بالإضافة إلى الإرهاق والصداع والدوار والغثيان.

وأضافت المؤسسة أن القيم الطبيعية للبوتاسيوم في الجسم تتراوح بين 8ر3 و8ر4 مليمول/لتر، مشيرة إلى أن الشخص البالغ يحتاج إلى البوتاسيوم يوميا بمعدل يبلغ 4000 مجم.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالبوتاسيوم في الفواكه كالموز والمشمش والبرتقال والكيوي والأفوكادو والخضروات مثل البطاطس والجزر والفطر ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات.

وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على البوتاسيوم تحت إشراف الطبيب.

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