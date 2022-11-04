توقعات الأبراج وحظك اليوم 4-11: قصة حب لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
- برج الحمل:
مهنيًا برج الحمل: هذا يوم رائع لتسوية الخلافات مع زملائك.
عاطفيًا: أنت في أفضل حالاتك، لتوضيح مشاعرك للطرف الآخر.
ماليًا: لديك الكثير من المشاريع والفرص الجديدة في طريقك.
- برج الثور:
مهنيًا برج الثور: حاول ألا تكون شديد الحذر بشأن كل شيء.
عاطفيًا: تميل إلى التحدث مع شريك حياتك لاتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن علاقتكما.
ماليًا: إنه وقت مليء بالحيوية بالنسبة لك، تستقر أمورك المالية.
- برج الجوزاء:
مهنيًا برج الجوزاء: توقع بعض التغييرات الإيجابية في وظيفتك.
عاطفيًا: تعيش قصة حب رومانسية، لذا تفكر في اتخاذ قرارًا مهمًا بعلاقتك العاطفية.
ماليًا: شراكة جديدة مع أحد الأشخاص، تجلب لك مزيد من الأرباح.
- برج السرطان:
مهنيًا برج السرطان: لا تتخلى عن أهدافك وطموحك.
عاطفيًا: عليك أخذ قسطًا من الراحة، لتجديد نشاطك.
ماليًا: تشعر بالضيق، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
- برج الأسد:
مهنيًا برج الأسد: عليك التغلب على ضغوطات العمل بمفردك.
عاطفيًا: كن حريصًا على احترام الحياة الخاصة للأشخاص المقربين منك
ماليًا: تفكر في إيجاد مصدر دخل جديد، لتحسين وضع المالي.
- برج العذراء:
مهنيًا برج العذراء: أنت تعيش في عالم خيالي لا علاقة له بالواقع كثيرًا.
عاطفيًا: حاول أن تكون واضحًا قدر الإمكان مع الطرف الآخر.
ماليًا: تحضر المزيد من التجمعات مع أصدقائك، حاول الاستفادة منها للحصول على المال.
- برج الميزان:
مهنيًا برج الميزان: تشعر بالملل الشديد تجاه وظيفتك، كن صبورًا.
عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.
مالياً: تجلب طاقتك الكبيرة النجاح والتقدم في عملك، ما يزيد من دخلك.
- برج العقرب:
مهنيًا برج العقرب: لا تدع زملائك في العمل الإيقاع بك في عديد من المشاكل.
عاطفياً: لا تدع الآخرون يتدخلون في حياتك العاطفية.
مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.
- برج القوس:
مهنيًا برج القوس: هذا هو الوقت المناسب لك للتصالح مع نفسك ومع الآخرين فيما يتعلق بخلافات العمل.
عاطفيًا: ترغب في الجلوس بمفردك, لتقييم علاقاتك العاطفية.
ماليًا: يتحسن اليوم الوضع المالي لديك.
- برج الجدي:
مهنيًا برج الجدي: قد يجعلك الجري كثيرًا تشعر بالإرهاق، ما يؤثر على أدائك في عملك.
عاطفيًا: هذا ليس يومًا جيدًا للتخطيط للخروج مع شريكك.
ماليًا: تنفق مزيد من الأموال في شراء الملابس.
- برج الدلو:
مهنيًا برج الدلو: خيالك وإبداعك يساعدان في تحقيق أهدافك.
عاطفياً: تقضي وقتًا ممتعًا مع الأحباب والأصدقاء.
ماليًا: احذر التبذير وإنفاق الأموال في أشياء لا فائدة لها.
- برج الحوت:
مهنيًا برج الحوت: سيكون هذا يومًا صعبًا بالنسبة لك في عملك.
عاطفيًا: تشعر بالشك تجاه شريك حياتك.
ماليًا: تفكر في تحويل مهاراتك إلى عمل يجلب لك مزيد من الأرباح.