الامارات | عروض حصرية لمن يصل دبي من الآن حتى 31 مارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «طيران الإمارات» عروضاً وصفقات لعملائها الذين يصلون إلى دبي، أو يتوقفون فيها، اعتباراً من الآن وحتى 31 مارس 2023. وتتيح بطاقة صعود الطائرة My Emirates Winter Pass للعملاء الاستفادة من عروض حصرية لدى أكثر من 500 منفذ مبيعات تجزئة وخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن لعملاء «طيران الإمارات»، الذين يسافرون إلى دبي أو عبرها، إبراز بطاقة صعودهم إلى الطائرة، وإثبات هوية لدى مئات منافذ التجزئة والترفيه وتناول الطعام، بالإضافة إلى مناطق الجذب الشهيرة ومرافق السبا الفاخرة، للاستمتاع بخصومات رائعة في دبي والإمارات العربية المتحدة. وتتوافر جميع عروض «ماي إيميريتس باس» على الموقع www.emirates.com/myemiratespass.

ويحصل ركاب «طيران الإمارات» أيضاً على تذكرة مجانية للقيام بجولة بحرية مدتها ساعة، للاستمتاع بمعالم خور في دبي، وتوفر الجولة على متن قارب شراعي تقليدي، مشاهد بانورامية للمنطقة التراثية في دبي، ولا تحتاج الجولة البحرية في الخور مع Tour Dubai، التي تستغرق ساعة واحدة، إلى حجز مسبق، ويتعين على عميل «طيران الإمارات» فقط، إبراز بطاقة صعود صالحة، سواء كانت رقمية أو ورقية، عند شباك التذاكر في يوم الاستخدام، بالإضافة إلى إثبات الهوية. ويتوافر هذا العرض حتى 30 نوفمبر 2022.

وتلبي دبي مختلف متطلبات زوارها هذا الشتاء، فهناك مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي، من الأحداث الرياضية الكبرى، مثل بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، وبطولة «دي بي وورلد» العالمية للغولف، أو المناسبات الاحتفالية في شهر ديسمبر، بالإضافة إلى الشواطئ النظيفة والأنشطة التراثية ومرافق الضيافة والترفيه في القرية العالمية وحديقة الزهور (ميراكل غاردن) وغيرها.