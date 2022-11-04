الامارات | «الفأر جيرونيمو» يعرّف الأطفال بعجائب إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الكاتبة الإيطالية، إليزابيتا دامي، عن أحدث مؤلفاتها من سلسلة كتب الأطفال «الفأر جيرونيمو ستيلتون»، الذي نشر بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية، فيما أطلقت النسخة العربية المترجمة في اليوم الأول من المعرض، ضمن الاحتفال بإيطاليا «ضيف شرف» الدورة الـ41 من المعرض، الذي يعقد تحت شعار «كلمة للعالم».

جاء ذلك، خلال جلسة حوارية مع الكاتبة، أدارتها دكتورة إيدا زيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، حيث ناقشت إليزابيتا دامي كتابها الجديد ضمن سلسلة «عجائب إيطاليا»، الذي تخوض فيه شخصية الفأر الكرتونية «جيرونيمو»، التي أصبحت بمثابة سفير لإيطاليا، وتم بيع ما يزيد على 180 مليون نسخة من السلسلة بـ52 لغة، إذ يتعرف الأطفال خلاله إلى أهم المعالم التاريخية والمعمارية والطبيعية في مدن إيطاليا المختلفة، في سياق ممتع، يمزج القصص المكتوبة بالرسوم الكرتونية والتصاميم المرحة.

وأعربت الكاتبة الإيطالية عن سعادتها بإطلاق النسخة العربية المترجمة لكتابها الجديد في الشارقة، لكونها بيئة تتناسب مع القيم التي تحاول ترسيخها عبر سلسلة «الفأر جيرونيمو»، كتحمل المسؤولية، واحترام الآخرين، والرأفة.

وفاجأت إليزابيتا دامي جمهورها بدخول ممثل يتنكر في شخصية مؤلفاتها «الفأر جيرونيمو»، الذي نشر جواً من المرح بعد صعوده المنصة ومخاطبته الحاضرين، مرتدياً بدلةً بألوان العلم الإيطالي، قبل أن يقوم بإتاحة الفرصة لتوقيع التذكارات للأطفال.