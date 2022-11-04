الامارات | «آرت دبي 2023».. 100 صالة عرض عالمية تلتقي في أرض الإبداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض «آرت دبي» عن قائمة صالات العرض المشاركة في دورته لعام 2023، والتي ستُقام في مدينة جميرا بدبي في الفترة من 3 وحتى 5 مارس المقبل.

وسيقدم «آرت دبي»، المنصة العالمية الرائدة للفنون والفنانين، في دورته الـ16 أكثر من 100 صالة عرض من 43 دولة، في مدينة الإبداع دبي، عبر أقسامه الأربعة: «المعاصر»، و«الحديث»، و«بوابة»، و«آرت دبي ديجيتال»، وستضم الدورة الجديدة من الحدث 30 مشاركاً جديداً لأول مرة ما يؤكد مكانة معرض «آرت دبي» كسوق رائد للفنون في تلك المنطقة.

جودة وانتشار

وقال المدير الفني في معرض «آرت دبي» بابلو ديل فال: «يُعد معرض (آرت دبي)، منصة فنية عالمية، وهذا ينعكس في الجودة والانتشار وعدد المشاركات التي استقبلناها لدورة عام 2023، ما يؤكد أهمية المعرض باعتباره الحدث الفني الرائد في المنطقة، ويسعدنا بشكل خاص أن نرحب بالعديد من العارضين الجدد إلى عائلة معرض (آرت دبي)، ومع التطور السريع الذي تشهده دبي، أصبحت المدينة مركزاً مالياً وتكنولوجياً مزدهراً على مستوى عالمي، وهي الآن المدينة التي يعتبرها أجيال من الناس من جميع أنحاء العالم موطناً لهم».

ويقدم قسم «آرت دبي المعاصر» أفضل ما في الفن المعاصر من فنون بمشاركة 72 صالة عرض من أكثر من 33 دولة، وتشهد الدور الجديدة مشاركة 16 صالة عرض، إضافة إلى عودة 12 صالة عرض إلى الحدث بعد توقف مشاركتها لفترة من الزمن.

«آرت ديجيتال»

يشهد «آرت دبي» 2023 عودة فعاليات معرض «آرت دبي ديجيتال»، من بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض على الصعيد النقدي والتجاري في عام 2022. ويقدم هذا القسم لقطة سنوية بزاوية 360 درجة لمشهد الفن الرقمي، وبناء الجسور بين عالم الفن والتكنولوجيا، واستكشاف كيفية استخدام الفنانين لتقنيات جديدة وغامرة لكسر حدود عالم الفن التقليدي. كما سيتضمن برنامج «آرت دبي ديجيتال» برنامجاً تعليمياً شيقاً.

6 قارات

تم اختيار قائمة المشاركين من ست قارات، ما يعزز التزام معرض «آرت دبي» بتقديم المشهد العالمي وخلق التنوّع، ودعوة الجماهير إلى النظر إلى ما وراء مراكز الفنون التقليدية، ورسم خرائط لوكلاء الفنون والمنصات الرئيسة التي تقود درب المشهد الفني العالمي. في حوار وثيق مع النهج الرائد في المنطقة للاقتصادات والعوالم الرقمية، أصبح معرض «آرت دبي» أول معرض فني أنشأ قسماً رقمياً متخصصاً ومن خلاله تم بناء منصة جديدة للفنانين العاملين عبر الوسائط الرقمية.

ويقوم القيّم الفني «فيباش بوريشانونت» المقيم في بانكوك برعاية قسم «بوابة» في معرض «آرت دبي» لعام 2023، حيث يعرض قسم «بوابة» حصرياً الأعمال الفنية التي تم إنتاجها في العام الماضي أو خصيصاً لمعرض «آرت دبي»، وتتألف من عروض تقديمية فردية من قبل 11 فناناً من جميع أنحاء الجنوب العالمي. ويستكشف هذا القسم عبر مجموعة متنوّعة من الوسائط، بدءاً من الرسم والمنسوجات إلى صناعة الأفلام والعروض التقديمية.

أساتذة الفن الحديث

تأتي نسخة عام 2023 من قسم «آرت دبي للفنون الحديثة» برعاية الناقدة والأمينة الفنية المقيمة في باريس منى مكوار، ومؤرخ الفن الإيطالي لورنزو جيوستي، مدير صالة GAMeC في بيرغامو، وتضم عروضاً تقديمية فردية من قبل أساتذة الفن الحديث في المنطقة، كما تم التركيز في الاختيار على رواد الفن المعاصر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، الذين تلعب أعمالهم دوراً رئيساً في فن اليوم، كما سيصاحب قسم آرت دبي للفنون الحديثة برنامج حوارات مميز، يُعقد بالتعاون مع مقتنيات دبي، والذي سيتم من خلاله مناقشة حياة وعمل وتأثيرات فناني القرن الـ20 الرائدين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

• 30 مشاركاً لأول مرة ينضمون في الدورة الجديدة للمعرض.

• 43 دولة ممثلة بـ100 صالة عرض.